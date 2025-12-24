Z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory odbyły się dziś, PSL i Polska 2050 nie weszłyby do Sejmu. Pojawiłaby się za to silna reprezentacja polityków z partii Grzegorza Brauna.

Koalicja Obywatelska traci, Braun rośnie w siłę

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska z poparciem 31,5 proc. ankietowanych. Jest to jednak wynik gorszy o 1,3 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania (przeprowadzonego w dniach od 5 do 8 grudnia). Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć oddania głosu zadeklarowało 25,1 proc. badanych (spadek o 1,6 pkt proc.). Sondaż uwzględniał scenariusz startu dwóch osobnych komitetów konfederackich. W takim wariancie Konfederacja uzyskuje 12,1 proc., a Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 8,1 proc. poparcia.

Możliwe byłyby rządy koalicji PiS oraz Konfederacji oraz Konfederacji Brauna

Sumaryczny wynik PiS, Konfederacji oraz osobnej listy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna daje temu blokowi łącznie 242 mandaty, co pozwala na stworzenie większości rządowej - wynika z analizy WP.

PSL i Polska 2025 przegrywają

Wyniki sondażu nie dają powodu do radości obecnym koalicjantom rządu. PSL balansuje na granicy progu z wynikiem 4,9 proc. (choć w ciągu dwóch tygodni zanotowało wzrost o 1,8 pkt proc.), a Polska 2050 ma bardzo zły wynik - zaledwie 1,0 proc. Poza parlamentem znalazłaby się też Partia Razem (2,4 proc.).