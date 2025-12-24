Boże Narodzenie to szczególny czas. Bardzo ważny w polskiej tradycji. To czas przeżyć duchowych i wspólnego świętowania z najbliższymi.

Donald Trump o znaczeniu Bożego Narodzenia

"Boże Narodzenie jest świętym czasem dla miliardów ludzi na całym świecie, a szczególnie tutaj, w Polsce. Upamiętnia narodziny Jezusa. Dla chrześcijan to święto światłości świata oraz źródła nadziei, miłosierdzia i odkupienia dla wierzących na całym świecie. Boże Narodzenie to czas, w którym wszyscy możemy dziękować Bogu za dary wiary, rodziny i wolności - oraz za więzi, które łączą nas ponad granicami państw" - napisał na platformie X ambasador USA w Polsce Thomas Rose.

"Niech Bóg błogosławi Amerykę i Polskę"

"W imieniu Donalda Trumpa, narodu amerykańskiego oraz misji USA w Polsce, życzę Wam wszystkim błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością, wdzięcznością i czasem spędzonym z bliskimi. Wesołych Świąt. Wesołych Świąt. Niech Bóg błogosławi Amerykę i Polskę" - napisał ambasador USA w imieniu Donalda Trumpa.