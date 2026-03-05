MKOl nie ukarał USA i Izraela

Rosjanie nie mają wątpliwości, że MKOl stosuje podwójne standardy. Porównują wojnę w Ukrainie do ataku USA i Izraela na Iran. W pierwszym przypadku sportowców z Rosji spotkały sankcje, kary i wykluczenia. Natomiast Amerykanie i Izraelczycy bez żadnych przeszkód mogą brać udział wydarzeniach sportowych.

Rzecznik Kremla oburzony stanowiskiem MKOl

MKOl wydał komunikat, z którego wynika, że sportu nie należy mieszać z polityką. Co oznacza, że żadnych kar dla USA i Izraela nie będzie.

Głos w sprawie zabrał rzecznik Kremla. Pieskow nie kryje swojego oburzenia. Według niego brak reakcji ze strony MKOl jest skandalem i przykładem na stosowanie podwójnych standardów. Moim zdaniem to oświadczenie MKOl jest jak najbardziej słuszne. Nie wiem tylko w takim razie, dlaczego wobec Rosji i Białorusi przyjęto inne stanowisko. MKOl musi wyjaśnić te różnice - grzmi w rosyjskiej telewizji współpracownik Władimira Putina.