Początek 2026 roku pokazuje wyraźnie: WSKZ buduje przestrzeń dla rozmowy o sprawach, które mają realne znaczenie społeczne – i robi to na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.

Międzynarodowa konferencja w Winnicy

W dniach 20-21 stycznia 2026 r. WSKZ była współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej „Międzynarodowa współpraca naukowa: kroki ku innowacjom w rehabilitacji i edukacji”, która odbyła się w Winnicy w Ukrainie. Gospodarzem wydarzenia był Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Mychajła Kociubińskiego.

Uczestniczyli w niej naukowcy oraz praktycy z Polski i Ukrainy reprezentujący obszary rehabilitacji, fizjoterapii i edukacji. Program obejmował m.in. innowacje w kształceniu, rozwój współpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz zastosowanie nowoczesnych technologii w terapii i rehabilitacji, również w kontekście funkcjonowania w warunkach wojny.

Obrady stworzyły przestrzeń do wymiany doświadczeń i wypracowania kierunków dalszej współpracy. Inicjatywa wpisuje się w działania Centrum Współpracy Międzynarodowej WSKZ, którego celem jest rozwój partnerstw naukowych i dydaktycznych.

Konferencja o psychoprofilaktyce dzieci i młodzieży

26 lutego 2026 r. we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży – wyzwania dla psychoprofilaktyki”. Wydarzenie zgromadziło ekspertów, naukowców i praktyków zajmujących się zdrowiem psychicznym, edukacją oraz profilaktyką społeczną.

Program połączył perspektywę naukową i praktyczną. Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in. zachowania ryzykowne, profilaktyka suicydalna, funkcjonowanie młodych ludzi w cyberprzestrzeni oraz higiena cyfrowa. Konferencja obejmowała wystąpienia eksperckie, dyskusję oraz certyfikowany wykład konwersatoryjny z elementami warsztatowymi.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Psychologii WSKZ, Samorząd Studencki WSKZ oraz partnerzy społeczni. Patronat nad konferencją objęły instytucje publiczne regionu, co podkreśla wagę podejmowanej problematyki.

Warsztaty Dragon Dreaming w ramach Erasmus+

W styczniu w siedzibie WSKZ odbyły się również warsztaty poświęcone metodzie Dragon Dreaming, zrealizowane w ramach projektu Erasmus+ Recover. Jest to innowacyjna metoda pracy projektowej, która łączy elementy zarządzania projektami, współpracy zespołowej i rozwoju osobistego. Jej celem jest wspieranie tworzenia projektów opartych na współdziałaniu, kreatywności i odpowiedzialności społecznej.

Metoda zakłada cztery kluczowe etapy pracy nad projektem:

marzenie (dreaming),

planowanie (planning),

działanie (doing),

świętowanie efektów (celebrating).

Wydarzenie miało charakter praktyczny i było skierowane do osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami pracy projektowej oraz wzmacnianiem dobrostanu psychicznego. Warsztaty zorganizowało Centrum Współpracy Międzynarodowej WSKZ. Uczestnicy pracowali z narzędziami wspierającymi współpracę zespołową, rozwój kompetencji społecznych i twórcze planowanie działań. Na zakończenie otrzymali certyfikaty Youthpass.

Uczelnia otwarta na współpracę

Udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz realizacja projektów edukacyjnych potwierdzają aktywną rolę Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego w budowaniu przestrzeni do dialogu między nauką a praktyką. Inicjatywy te wzmacniają pozycję Uczelni jako instytucji zaangażowanej społecznie, otwartej na współpracę międzynarodową i odpowiadającej na aktualne wyzwania edukacyjne oraz zdrowotne. Więcej informacji znajdziesz na: https://wskz.pl/.