Kolędy to nieodłączny element Wigilii oraz świąt Bożego Narodzenia. Śpiewamy je zarówno przy wigilijnym stole, jak i podczas świąt. Równie chętnie słuchamy ich w wykonaniu znanych i lubianych artystów.

Koncerty kolęd 2025. Gdzie oglądać?

Telewizyjne koncerty kolęd to wręcz nieodłączny element świąt. W tym roku również tradycji stanie się zadość. Koncerty kolęd 2025 będzie można zobaczyć zarówno 24 grudnia (Wigilia), jak też w dwa dni świąt Bożego Narodzenia. W tym roku do telewizyjnego kolędowania dołączy TV Republika. Koncerty będzie można zobaczyć również w TVP, TVN i Polsacie.

Kiedy i gdzie będzie można zobaczyć koncerty kolęd w telewizji? Oto dokładny harmonogram świątecznych koncertów 2025.

Koncerty kolęd - 24 grudnia (Wigilia)

TVP1

  • 14:55 Kolędy pod Tatrami
  • 17:30 Święta noc. Kolędy w stylu dawnych mistrzów z bazyliki Mariackiej w Krakowie
  • 17:50 Każdy ma swoje Betlejem - koncert kolęd w kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli "Wieliczka"
  • 20:15 Płynie kolęda, polska kolęda... ze wszystkich stron

TVP2

  • 16:20 U nas kolęda - Halina Mlynkova i Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk"

Polsat

  • 12:50 Wielkie kolędowanie z Polsatem w Świętej Lipce
  • 13:50 Wielkie kolędowanie z Polsatem w bazylice św. Krzyża w Warszawie
  • 14:50 Wielkie kolędowanie z Polsatem na Skałce w Krakowie
  • 15:50 Wielkie kolędowanie z Polsatem na Podhalu
  • 16:50 Wielkie kolędowanie z Polsatem w Rzeszowie

TVN

  • 14:50 Wspólne kolędowanie - najpiękniejsze polskie melodie

TV Republika

  • 20:00 Koncert kolęd i pastorałek w Kozłówce

Koncerty kolęd - Boże Narodzenie (25 grudnia)

TVP1

  • 08:00 Płynie kolęda, polska kolęda... ze wszystkich stron
  • 12:45 Malućkiemu kolęduje Mała Armia Janosika pod smyczkiem Damiana Pałasza
  • 13:40 Kolędy pod Tatrami
  • 14:10 Każdy ma swoje Betlejem - koncert kolęd w kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli "Wieliczka"
TVP2

  • 16:15 Kolędy pod Tatrami
  • 19:35 Święta noc. Kolędy w stylu dawnych mistrzów z bazyliki Mariackiej w Krakowie

TV Republika

  • 17:35 Koncert kolęd i pastorałek w Kozłówce

Koncerty kolęd - Boże Narodzenie (26 grudnia)

TVP1

  • 18:20 Kolędy pod Tatrami
  • 18:35 Płynie kolęda, polska kolęda... ze wszystkich stron

TVP2

  • 20:00 Kuba Badach: Jazzy Christmas
TVN

  • 14:10 Wspólne kolędowanie - najpiękniejsze polskie melodie