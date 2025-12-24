Kolędy to nieodłączny element Wigilii oraz świąt Bożego Narodzenia. Śpiewamy je zarówno przy wigilijnym stole, jak i podczas świąt. Równie chętnie słuchamy ich w wykonaniu znanych i lubianych artystów.
Koncerty kolęd 2025. Gdzie oglądać?
Telewizyjne koncerty kolęd to wręcz nieodłączny element świąt. W tym roku również tradycji stanie się zadość. Koncerty kolęd 2025 będzie można zobaczyć zarówno 24 grudnia (Wigilia), jak też w dwa dni świąt Bożego Narodzenia. W tym roku do telewizyjnego kolędowania dołączy TV Republika. Koncerty będzie można zobaczyć również w TVP, TVN i Polsacie.
Kiedy i gdzie będzie można zobaczyć koncerty kolęd w telewizji? Oto dokładny harmonogram świątecznych koncertów 2025.
Koncerty kolęd - 24 grudnia (Wigilia)
TVP1
- 14:55 Kolędy pod Tatrami
- 17:30 Święta noc. Kolędy w stylu dawnych mistrzów z bazyliki Mariackiej w Krakowie
- 17:50 Każdy ma swoje Betlejem - koncert kolęd w kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli "Wieliczka"
- 18:40 Każdy ma swoje Betlejem - koncert kolęd w kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli "Wieliczka"
- 20:15 Płynie kolęda, polska kolęda... ze wszystkich stron
TVP2
- 16:20 U nas kolęda - Halina Mlynkova i Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk"
Polsat
- 12:50 Wielkie kolędowanie z Polsatem w Świętej Lipce
- 13:50 Wielkie kolędowanie z Polsatem w bazylice św. Krzyża w Warszawie
- 14:50 Wielkie kolędowanie z Polsatem na Skałce w Krakowie
- 15:50 Wielkie kolędowanie z Polsatem na Podhalu
- 16:50 Wielkie kolędowanie z Polsatem w Rzeszowie
TVN
- 14:50 Wspólne kolędowanie - najpiękniejsze polskie melodie
TV Republika
- 20:00 Koncert kolęd i pastorałek w Kozłówce
Koncerty kolęd - Boże Narodzenie (25 grudnia)
TVP1
- 08:00 Płynie kolęda, polska kolęda... ze wszystkich stron
- 12:45 Malućkiemu kolęduje Mała Armia Janosika pod smyczkiem Damiana Pałasza
- 13:40 Kolędy pod Tatrami
- 14:10 Każdy ma swoje Betlejem - koncert kolęd w kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli "Wieliczka"
- 15:05 Każdy ma swoje Betlejem - koncert kolęd w kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli "Wieliczka"
TVP2
- 16:15 Kolędy pod Tatrami
- 19:35 Święta noc. Kolędy w stylu dawnych mistrzów z bazyliki Mariackiej w Krakowie
TV Republika
- 17:35 Koncert kolęd i pastorałek w Kozłówce
Koncerty kolęd - Boże Narodzenie (26 grudnia)
TVP1
- 18:20 Kolędy pod Tatrami
- 18:35 Płynie kolęda, polska kolęda... ze wszystkich stron
TVP2
- 20:00 Kuba Badach: Jazzy Christmas
- 21:00 Kuba Badach: Jazzy Christmas
TVN
- 14:10 Wspólne kolędowanie - najpiękniejsze polskie melodie
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję