"Nasz nowy dom" to program, który cieszy się ogromną popularnością. Emitowany w stacji Polsat format pomaga rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej.

Nieruchomość z "Nasz nowy dom" w opłakanym stanie

Ekipa programu "Nasz nowy dom" remontuje ich domy a co za tym idzie poprawia ich jakość życia i daje szansę na nowy rozdział. Nie zawsze jednak to się udaje. Bywa, że rodziny, które otrzymują nowy, wyremontowany dom, nie potrafią o niego zadbać.

W sieci pojawiło się nagranie, które pokazuje, jak po pewnym czasie wygląda jeden z wyremontowanych domów. Na filmie zamieszczonym na TikToku można zobaczyć brudne i zapleśniałe szafki a także zniszczoną kanapę czy lodówkę.

Polsat wydał oświadczenie ws. nagrania

Pokazany na nagraniu dom przeszedł remont w 2021 roku. To wtedy ekipa "Nasz nowy dom" odwiedziła rodzinę z województwa lubelskiego. Polsat skomentował zaistniałą sytuację w rozmowie z Pudelkiem. Poinformowano, że produkcja nie utrzymuje kontaktu z każdym z uczestników programu.

Jest on utrzymywany z rodzinami, które tego chcą. W ciągu kilkunastu lat wyremontowano setki domów, więc trudno byłoby być w stałym kontakcie ze wszystkimi. Rodziny same często chwalą się sukcesami swoich dzieci, które na przykład otrzymały od stacji różne kursy. Czasami, gdy ekipa remontuje inny dom w pobliżu, zdarza się, że odwiedza dawnych uczestników - informuje Polsat.

Okazuje się, że uczestnicy zobowiązani są do utrzymania domówi w niezmienionym stanie tylko przez 12 miesięcy. Po tym czasie mogą w nich coś zmieniać albo je sprzedać.