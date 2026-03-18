Senator PiS skrytykował swoją partię

Włosowicz był gościem programu publicystycznego "Tak jest". Senator PiS na antenie "TVN24" wygłosił kilka gorzkich słów pod adresem partii, do której należy. Polityk opozycji skrytykował kurs polityczny jaki został obrany przez jego ugrupowanie.

Według Włosowicza PiS przez rywalizację o wyborców z Konfederacją oraz Konfederacją Korony Polskiej zrobił się bardziej radykalny. Ta partia robi się nacjonalistyczna. Nie do takiej partii wstępowałem. nie mamy z tym nic wspólnego - podkreślił w "TVN24" - senator PiS.

Włosowicz przypomniał, jaką partią miał być PiS

Włosowicz przypomniał, że PiS miał być partią "konserwatywną, poukładaną, skupioną na ludziach, na programie dla kraju". Oczywiście ze swoimi skrzydłami, bo ambicje były, że ta partia będzie partią konserwatywną, szeroką. Pewne aberracje w partii, czy z lewej, czy z prawej strony zawsze występują. Niestety w ostatnich latach w PiS, ta aberracja prawostronna jest dominującą frakcją - zaznaczył senator opozycji.

Włosowicz zostaje w PiS

Włosowicz zapytany przez prowadzącego program o ewentualne odejście z PiS odpowiedział, że dla niego kluczowy pozostaje nurt konserwatywny. Podkreślił, że w partii jest sporo osób, które według niego programowo zostały w PiS "osierocone".