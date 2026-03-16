Krzysztof Brejza ostro o Przemysławie Czarnku

Krzysztof Brejza nie gryzł się w język. W swoich mediach społecznościowych zamieścił wpis, w którym mocno skrytykował Przemysława Czarnka. Dwa tygodnie temu Jarosław Kaczyński poinformował o tym, że to właśnie były minister edukacji będzie kandydatem na premiera tej partii, jeśli PiS wygra wybory.

"Ruszył w Polskę niemieckim busem-srusem"

Krzysztof Brejza zamieścił w sieci wpis, w którym dosyć dosadnie i ironicznie skomentował kampanijny objazd Polski i nagrania realizowane na tle instalacji fotowoltaicznych.

Uwaga! Czarnek się przebudził! Ruszył w Polskę niemieckim busem-srusem z napisem "Przebudzenie" i nagrywa spoty na tle fotowoltaiki. Ja wohl herr Czarnek! - czytamy we wpisie posła KO.

Ostra przedwyborcza walka?

Zamieszczają taki wpis Krzysztof Brejza chciał najprawdopodobniej zwrócić uwagę na pełen sprzeczności przekaz polityczny kandydata PiS na premiera. Można się, więc zastanawiać czy to tylko uszczypliwość, czy może początek ostrej przedwyborczej walki.