W ubiegłym tygodniu prezydent poinformował, że nie podpisze ustawy wdrażającej SAFE. Stwierdził, że ten dokument "uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne". Wskazał, że SAFE to kredyt zaciągany na 45 lat, a koszt jego odsetek może wynieść nawet 180 mld zł. W ocenie prezydenta "Polacy będą musieli więc zwrócić drugie tyle, co wartość udzielonego kredytu, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje finansowe".

Weto dla SAFE. Reakcja rządu

Po zawetowaniu przez prezydenta ustawy rząd przyjął uchwałę, która ma pozwolić - mimo weta - na wykorzystanie unijnych środków z programu. Zamiast stworzenia specjalnego funduszu w Banku Gospodarstwa Krajowego do obsługi środków z unijnych pożyczek, jak zakładała ustawa, pożyczka z SAFE zostanie zaciągnięta przez BKG na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

"W wojnie o SAFE wszystkie maski opadły. Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić. Musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców"– napisał w sobotę premier Donald Tusk na platformie X.

Tusk: Polexit to realne zagrożenie

Następnego dnia dodał: "Polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem. Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać" – napisał premier.

Rzecznik PiS wyjaśnia

"Super Express" poprosił o komentarz do tych słów rzecznika PiS. Tusk nie mając pomysłu na Polskę, zaczął realizować standardowy scenariusz oparty na kłamstwie, w którym jedno kłamstwo ma przykrywać kolejne – powiedział Rafał Bochenek. Polexit to temat wymyślony na potrzeby propagandy politycznej. Naszym celem jest silna Polska w silnej Europie – dodaje poseł PiS.