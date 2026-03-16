Sejm wybrał w piątek sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego - ich kandydatury zostały zgłoszone przez Prezydium Sejmu. Poparcia nie zyskali dwaj kandydaci zgłoszeni przez klub PiS.

Po dokonanym przez Sejm wyborze sędziów TK minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, by "nie próbował łamać konstytucji" i odebrał ślubowanie od sześciorga wybranych sędziów TK. Zapowiedział przy tym, że resort ma "plan B", gdyby prezydent ślubowań nie odebrał.

Czarzasty: Powinien to zrobić prezydent Nawrocki

Na poniedziałkowej konferencji prasowej Czarzasty był pytany o ewentualną realizację tego planu i złożenie ślubowania przez sędziów przed innym organem niż prezydent. Jeżeli chodzi o przyjęcie ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to na mocy wszystkich przepisów powinien to zrobić prezydent Nawrocki. I czekam na to - powiedział marszałek Sejmu.

Na uwagę, co będzie, jeżeli prezydent nie przyjmie tego ślubowania, Czarzasty zapytał, dlaczego ktoś myśli, że "prezydent Nawrocki będzie łamał prawo bądź odmówi przyjęcia przysięgi".

Nowi sędziowie TK

W piątek na sędziów TK wybrani zostali: sędzia, dotąd przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy MS Krystian Markiewicz; dr hab. nauk prawnych, prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN Maciej Taborowski; dr hab. nauk prawnych, prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO); sędzia, dotąd prezes Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę); dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050), a także adwokat dr Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL).

Zgodnie z ustawą sędziowie powinni być zaprzysiężeni przez prezydenta. Nie wiadomo jednak, czy i kiedy Karol Nawrocki przyjmie przysięgę od szóstki sędziów. Pytany o to w piątek przez dziennikarzy w Sejmie szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki nie odpowiedział wprost. Przyznał jednak, że większość parlamentarna mogła uzupełniać TK "krok po kroku, zgodnie z konstytucją".

Ale nie chcieliście tego robić, dlatego że TK, gdzie nie mielibyście większości, nie byłby pod butem waszego rządu i premiera. Teraz widzicie tego szansę, by w 48 godzin zaaresztować TK i wybrać byle jak, byle szybko, byle waszych kandydatów. Prezydent na to na pewno nie pozwoli- powiedział Bogucki. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim Bogucki m.in. powtórzył zastrzeżenia co do trybu wyboru sędziów TK.

Protest PiS

Posłowie PiS podważają konstytucyjność piątkowego wyboru, twierdząc, że narusza ją m.in. jednoczesny wybór aż sześciu sędziów. Ich zdaniem powinni oni być wybierani indywidualnie, w związku z zakończeniem kadencji ich poprzedników. W lutym posłowie PiS złożyli w Trybunale Konstytucyjnym wniosek kwestionujący konstytucyjność ustawy regulującej wybór sędziów TK. Trybunał ma zająć się tym wnioskiem we wtorek, 17 marca.

Przedmiotem sporu jest także to, od kiedy wybrany sędzia TK uznawany jest za sędziego. Zabierający głos podczas piątkowych głosowań Maciej Tomczykiewicz (KO) przekonywał, że decydujący jest wybór przez Sejm, natomiast zaprzysiężenie przez prezydenta ma jedynie charakter protokolarny.