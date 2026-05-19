Sytuacja wokół modernizacji służb mundurowych stała się zawiła po tym, jak prezydent Nawrocki zawetował ustawę wprowadzającą program SAFE. Choć 8 maja podpisano umowę, dzięki której do Polski ma trafić blisko 43,7 mld euro na rozbudowę potencjału obronnego, weto zablokowało bezpośredni transfer ponad 7 mld złotych dla resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Aby uniknąć utraty tych środków, rząd przygotował plan awaryjny. Finansowanie zakupów dla policji, Straży Granicznej i SOP przeniesiono do budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Środki te zostaną uruchomione od przyszłego roku w ramach rozszerzonego programu przygotowań obronnych.

Dlaczego przetargi trzeba powtórzyć?

Zmiana źródła finansowania to nie tylko zmiana "księgowania" wydatków. Wymusza ona również modyfikację warunków przetargowych, w tym samego trybu wyłaniania dostawców. Jak informuje RMF FM, urzędnicy zdecydowali o unieważnieniu postępowań, które prowadzono dotychczas w trybie negocjacji.

Dlaczego podjęto tak drastyczny krok? Jak informuje RMF FM, głównym powodem jest chęć uniknięcia zaskarżeń i protestów ze strony firm, które uczestniczyły w pierwotnych przetargach. Powtórzenie postępowań ma zabezpieczyć cały proces od strony prawnej, jednak w praktyce oznacza to, że policja, Straż Graniczna i SOP poczekają na nowy sprzęt znacznie dłużej niż planowano.

Co miało trafić do służb?

Lista planowanych inwestycji jest imponująca. Wśród zamówień, które zostaną teraz "zamrożone" i rozpisane ponownie, znajdują się:

Policja : systemy oparte na sztucznej inteligencji (AI), drony, zaawansowane systemy niejawnej łączności oraz specjalistyczne pojazdy opancerzone.

: systemy oparte na sztucznej inteligencji (AI), drony, zaawansowane systemy niejawnej łączności oraz specjalistyczne pojazdy opancerzone. Straż Graniczna : nowoczesne śmigłowce, szybkie łodzie patrolowe oraz systemy wykrywania i neutralizacji dronów.

: nowoczesne śmigłowce, szybkie łodzie patrolowe oraz systemy wykrywania i neutralizacji dronów. Służba Ochrony Państwa (SOP): mobilne punkty dowodzenia, bezpieczne schrony oraz systemy rozpoznania radiowego.

SAFE z problemami

Polska jest pierwszym krajem, który podpisał umowę w ramach programu SAFE. W kolejce po podobne wsparcie finansowe czekają już inne państwa europejskie, w tym Litwa, Węgry oraz Francja. Nasze państwo miało być wzorem sprawnego wykorzystania unijnych środków na cele obronne, jednak prezydenckie weto znacząco wyhamowało ten proces.