Tak źle jeszcze nie było. Donald Trump nurkuje na dno w sondażach

Beata Zatońska
dzisiaj, 10:56
Amerykanie mają dość Donalda Trumpa/PAP/EPA
​Poparcie dla prezydenta USA Donalda Trumpa spadło do najniższego poziomu od początku jego drugiej kadencji - wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie "New York Timesa". Coraz więcej Amerykanów negatywnie ocenia jego działania w kwestiach gospodarki i wojny z Iranem.

Dziennikarze podkreślają, że ten wynik jest szczególnie istotny w obliczu zbliżających się wyborów połówkowych w USA.

Połowa Amerykanów mówi "dość"

37 proc. ogółu badanych wskazało, że popiera działania Donalda Trumpa. Dziennik opisuje przy tym, że jest to  najniższy wynik  w jego drugiej kadencji. Aż  59 proc.  respondentów stwierdziło natomiast, że nie popiera działań amerykańskiego prezydenta.

Donald Trump systematycznie traci w sondażach

Wyniki najnowszego badania zostały zestawione przez Axios ze styczniowym sondażem. Jak przekazał portal, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy ogólne poparcie dla Donalda Trumpa spadło o trzy punkty procentowe. Na początku roku działalność amerykańskiego prezydenta spotkała się z aprobatą 40 proc. badanych.

Amerykanie: Trump niszczy gospodarkę

Największym problemem dla administracji USA pozostaje gospodarka. Według sondażu 64 proc. Amerykanów źle ocenia sposób, w jaki Trump radzi sobie z sytuacją gospodarczą, a 69 proc. krytykuje działania administracji wobec rosnących kosztów życia.

Amerykanie nie chcą wojny

Na spadek notowań Donalda Trumpa wpływa także wojna z Iranem. Z danych przytaczanych przez "New York Timesa" wynika, że 65 proc. wyborców nie pochwala sposobu prowadzenia konfliktu przez prezydenta. Mniej niż jedna czwarta ankietowanych uważa, że wojna była warta swojej ceny, której koszty szacowane są na 29 mld dolarów i nadal rosną. Według badania 64 proc. Amerykanów uważa, że decyzja o rozpoczęciu wojny z Iranem była błędem. Wśród wyborców niezrzeszonych odsetek ten sięga 73 proc.

