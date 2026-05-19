Viki Gabor ujawniła, jak głosowała. Padły mocne słowa

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 10:09
Viki Gabor ujawniła, jak głosowała. Padły mocne słowa/AKPA
Choć Eurowizja 2026 już dawno za nami, echa afery, związanej z przyznaniem przez Polskę 12 punktów Izraelowi, nie milkną. Management Viki Gabor wydał w tej sprawie oświadczenie. Teraz sama piosenkarka postanowiła ujawnić, jak głosowała i ile punktów przyznała artyście z tego kraju.

Kontrowersje wokół Eurowizji 2026

Eurowizja 2026 w tym roku odbyła się w Wiedniu. Polskę reprezentowała Alicja Szemplińska, która zajęła 12. miejsce. Kontrowersyjny okazał się wynik głosowania polskiego jury. Fanów konkursu i internautów, którzy śledzili konkurs, oburzył fakt, że 12 punktów, a więc najwyższa nota, przyznana została artyście z Izraela.

Przypomnijmy, że niektóre kraje zrezygnowały z udziału w konkursie Eurowizji 2026 ze względu na dopuszczenie tego państwa do rywalizacji. Powodem był trwający wciąż konflikt zbrojny izraelsko-palestyński.

Management Viki Gabor wydał oświadczenie. Chodzi o 12 punktów dla Izraela
Tak podczas Eurowizji 2026 głosowało polskie jury

Europejska Unia Nadawców we wtorek, 19 maja, opublikowała grafikę ze szczegółami głosowania, ale nie wskazała konkretnych nazwisk. Wynika z niej, że jeden z jurorów z Polski przyznał Izraelowi najwyższą notę a inny propozycję Noama Bettana ocenił najniżej.

Viki Gabor ujawniła, jak głosowała

Okazuje się, że tą jurorką była Viki Gabor. Piosenkarka ujawniła, jak głosowała na poszczególne kraje podczas Eurowizji 2026. Zamieściła w sieci post, w którym napisała, że umieściła Izrael na ostatnim miejscu. Szkoda, że tyle z Was we mnie zwątpiło. Na mojej karcie do głosowania piosenka z Izraela była na 24 miejscu z 24 miejsc! I z tym was zostawiam - czytamy we wpisie Viki Gabor.

Dzień wcześniej management artystki wydał oświadczenie. Zaznaczono w nim, że w Eurowizji 2026 chodzi przede wszystkim o kwestię artystyczną.

Management Viki Gabor wydał oświadczenie

"Menagement4Seasons informuje, że udział Viki Gabor jako jurorki w szeroko omawianym głosowaniu podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 dotyczył wyłącznie aspektów muzycznych. Spekulacje na temat ukrytych znaczeń pozostawiamy bez komentarza. Przypominamy, że Eurowizja to przede wszystkim święto muzyki i warto o tym pamiętać" - czytamy w oświadczeniu.

