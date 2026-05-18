Management Viki Gabor wydał oświadczenie. Chodzi o 12 punktów dla Izraela

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 14:37
Eurowizja 2026 za nami, ale wciąż głośno jest wokół 12 punktów, które polskie jury w tym konkursie przyznało Izraelowi. W sieci zawrzało. Niektórzy uznali to za wstyd i skandal. Głos w sprawie zabrał management Viki Gabor. Artystka była jedną z polskich jurorek. Co napisano w oświadczeniu?

Eurowizja 2026. Kto był w polskim jury?

Eurowizja 2026 odbyła się w sobotę, 16 maja. Konkurs wygrała reprezentantka Bułgarii. W tym roku oprócz widzów na wykonawców głosowali również jurorzy z poszczególnych krajów.

W skład polskiego jury weszli m.in.

  • Viki Gabor
  • Staś Kukulski
  • Eliza Orzechowska
  • Wiktoria Kida.

Afera wokół Eurowizji 2026. Polska przyznała 12 punktów dla Izraela

Ich werdykt spotkał się z ogromnym oburzeniem internautów i krytyką. Powodem negatywnych komentarzy był werdykt a dokładnie 12 punktów, czyli najwyższa nota od jury, która przyznana została przez Polaków, Izraelowi.

Internauci krytykowali brak wrażliwości, ale też wiedzy na temat tego, co dzieje się w tej chwili na świecie. Chodzi o trwający konflikt izraelsko-palestyński. Odpowiedzią na krytykę, ale też hejt, ze strony części jurorów, było ograniczenie możliwości komentowania ich postów w mediach społecznościowych. Taką decyzję podjęła również Viki Gabor. Piosenkarka stała się z jedną z najbardziej krytykowanych jurorek.

Menagement Viki Gabor wydał oświadczenie

Na tym się jednak nie skończyło. Menagement Viki Gabor postanowił wydać oświadczenie w sprawie Eurowizji 2026 i obecności oraz wyboru piosenkarki jako jurorki. Zaznaczono, że w jej decyzji chodziło przede wszystkim o kwestię artystyczną.

"Menagement4Seasons informuje, że udział Viki Gabor jako jurorki w szeroko omawianym głosowaniu podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 dotyczył wyłącznie aspektów muzycznych. Spekulacje na temat ukrytych znaczeń pozostawiamy bez komentarza. Przypominamy, że Eurowizja to przede wszystkim święto muzyki i warto o tym pamiętać" - napisano.

