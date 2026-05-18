Silna armia to nie wszystko. Niemcy zbroją cywilów. "Plan XL"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 11:03
Silna armia to nie wszystko. Rząd Niemiec zamierza przeznaczyć dodatkowe 10 mld euro na wzmocnienie obrony cywilnej – informuje w poniedziałek tabloid "Bild". W ramach tzw. planu XL planowany jest m.in. zakup 110 tys. łóżek polowych oraz inwentaryzacja wszystkich publicznych schronów i zmapowanie ich na specjalnej aplikacji.

Wzmacniamy ochronę ludności i obronę cywilną. Zdecydowanie przeciwstawiamy się zagrożeniom hybrydowym i konsekwentnie wspieramy siły ochotnicze. Łączymy obronę wojskową i cywilną, aby zwiększyć bezpieczeństwo i odporność – powiedział "Bildowi" szef MSW Alexander Dobrindt.

Niemiecki "plan XL"

Rząd przygotowuje w tym celu specjalny program o wartości 10 mld euro – podała gazeta, określając te zamiary jako "plan XL". Środki te mają zostać przeznaczone na dodatkowy sprzęt, lokale, personel i technologie dla Federalnej Agencji Pomocy Technicznej (THW). Do 2029 roku Niemcy planują zakupić m.in. 110 tys. nowych łóżek polowych.

Integracja z Bundeswehrą

W całych Niemczech mają zostać ustanowione jednolite standardy szkolenia służb ratowniczych, m.in. w sytuacjach związanych z zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, radiacyjnymi i nuklearnymi. Dobrindt chce ponadto wprowadzić w szkołach zajęcia z obrony cywilnej i mocniej zintegrować cały system z Bundeswehrą.

Inwentaryzacja schronów

Wśród planów jest inwentaryzacja wszystkich potencjalnych publicznych schronów, w tym m.in. bunkrów, zabezpieczonych piwnic, tuneli metra czy garaży podziemnych. Mają one zostać zmapowane w cyfrowym systemie ostrzegania i zintegrowane z aplikacją, która ma wskazywać najszybszą drogę do bezpiecznego miejsca.

Źródło PAP
