Referendum ws. odwołania Trzaskowskiego? "Jest leniem, marzy tylko o tym, żeby uciec z Warszawy"

Agnieszka Maj
Krakowianie zdecydują w referendum w najbliższą niedzielę, czy ze stanowiskiem pożegna się prezydent Aleksander Miszalski (KO) oraz odwołana zostanie rada miejska. Europoseł PiS Tobiasz Bocheński ma nadzieję, że gospodarz stolicy Małopolski straci stanowisko. Gdyby tak się stało, referenda mają być przeprowadzone także w innych miastach w Polsce.

W niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa będą mogli głosować w godzinach od 7 do 21 w ponad 450 lokalach. Aby referendum było ważne, w głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze. W przypadku rady miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosi 179 792.

Bocheński: Ten człowiek zostanie odwołany

Zdaniem ekspertów osiągnięcie wystarczającej frekwencji w referendach lokalnych jest trudne. PiS uważa jednak, że to bardzo prawdopodobne.

Biorąc pod uwagę występy medialne pana prezydenta, te idiotyczne TikToki, podwyżki cen biletów - w Krakowie są droższe bilety niż w Warszawie... Bardzo wiele elementów sprawi, że ten człowiek - na szczęście dla tej jakże pięknej dawnej stolicy Polski - zostanie odwołany - powiedział Tobiasz Bocheński w RMF. Jego zdaniem, trudno szukać w historii polskiego samorządu "takiego przykładu blamażu, jak pan prezydent Miszalski".

Rafał Trzaskowski sprawdza się w Warszawie?

Tobiasz Bocheński odpowiedział także na pytanie, czy Rafał Trzaskowski sprawdza się w Warszawie. Stwierdził, że nie, ale "Warszawiacy go wybrali". Na uwagę Tomasza Terlikowskiego, że w Krakowie natomiast wybrali Aleksandra Miszalskiego, stwierdził, że "chcą go odwołać". To jest akcja oddolna, akcja obywatelska, akcja mieszkańców - powiedział.

Czy Prawo i Sprawiedliwość wsparłoby oddolną akcję referendum ws. Rafała Trzaskowskiego? Myślę, że tak, gdyby taka była - odpowiedział. Warszawiacy dokonali wyboru, niestety - prezydenta, który jest leniem, nie wypełnia należycie swoich funkcji, nie ma odpowiedniej wizji miasta, który marzy tylko o tym, żeby uciec z Warszawy - dodał.

Cała serię referendalnych wyborów?

Jeśli uda się odwołać prezydenta Krakowa PiS planuje zainicjowanie akcji referendalnych także w innych miastach. Ryszard Terlecki, poseł PiS w swoim felietonie otwarcie to przyznał. "Odwołanie Miszalskiego w Krakowie może pociągnąć za sobą całą serię referendalnych wyborów. W Małopolsce szykuje się Bochnia, ale w skali kraju o wiele większym kłopotem dla Tuska mogą stać się, już zapowiadane, referenda w Gdańsku czy Poznaniu. W Gdańsku przygotowania są zaawansowane, a przeciwnicy obecnej władzy z uruchomieniem akcji czekają na wynik konfrontacji w Krakowie." - napisał.

