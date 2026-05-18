Rosjanie atakują już na oślep? Chiński statek ostrzelany. "Pomyłka, towarzysze?"

W obwodzie chersońskim na południu kraju Rosjanie zaatakowali ponad 30 miejscowości, uderzając w obiekty infrastruktury, dzielnice mieszkalne, sklepy i pojazdy.

Bilans ofiar i rannych

"W związku z rosyjską agresją jedna osoba zginęła, a dziewięć zostało rannych" – napisał na Telegramie szef wojskowych władz obwodowych Ołeksandr Prokudin. W kolejnych wpisach przekazał, że jeszcze dwie osoby zostały ranne od uderzeń dronami w poniedziałek w godzinach porannych

W obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie Ukrainy zaatakowanych zostało sześć rejonów (powiatów). W mieście Dniepr uszkodzone zostały bloki mieszkalne, domy prywatne, uczelnia, świątynia, przedsiębiorstwo i samochody.

"26 osób zostało rannych. Przeciwnik atakował sześć rejonów obwodu dronami, artylerią i bombami lotniczymi" – przekazał szef władz obwodowych Ołeksandr Hanża.

Trzy osoby zostały ranne w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie kraju, gdzie wojska rosyjskie zaatakowały 42 miejscowości. W Odessie nad Morzem Czarnym, która atakowana była dronami uderzeniowymi, ranne zostały dwie osoby, w tym 11-letni chłopiec – podały lokalne władze.

Atak Rosji na chiński statek

Rzecznik Marynarki Wojennej Ukrainy Dmytro Płetenczuk poinformował ponadto, że Rosjanie w godzinach nocnych zaatakowali chiński statek handlowy.

"Ciekawe, co powodowało Rosjanami, kiedy dziś w nocy zdecydowali się na uderzenie Shahedem w chiński statek handlowy na naszych wodach terytorialnych. Obyło się bez ofiar, ale jest to coś nowego. Doszło do pomyłki, towarzysze?” – napisał Płetenczuk na Facebooku.

Raport Sił Powietrznych

Siły Powietrzne Ukrainy podały w porannym raporcie, że wojska rosyjskie zastosowały 546 środków napaści powietrznej – 22 rakiety i 524 drony. Cztery rakiety i 503 bezzałogowce nie dotarły do celów, gdyż zostały zestrzelone albo unieszkodliwione środkami walki radioelektronicznej.