Dziennik Gazeta Prawana logo

Rosjanie atakują już na oślep? Chiński statek ostrzelany. "Pomyłka, towarzysze?"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 08:48
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Atak rosyjskich dronów
Atak rosyjskich dronów/X.com
Jedna osoba zginęła, a 40 zostało rannych w zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. Najintensywniej ostrzeliwane były obwody: dniepropietrowski, zaporoski, chersoński i odeski. Na Morzu Czarnym rosyjski dron trafił w chiński statek handlowy – poinformowały w poniedziałek władze ukraińskie, sugerując, że Rosjanie atakują już na oślep.

W obwodzie chersońskim na południu kraju Rosjanie zaatakowali ponad 30 miejscowości, uderzając w obiekty infrastruktury, dzielnice mieszkalne, sklepy i pojazdy.

Bilans ofiar i rannych

"W związku z rosyjską agresją jedna osoba zginęła, a dziewięć zostało rannych" – napisał na Telegramie szef wojskowych władz obwodowych Ołeksandr Prokudin. W kolejnych wpisach przekazał, że jeszcze dwie osoby zostały ranne od uderzeń dronami w poniedziałek w godzinach porannych

W obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie Ukrainy zaatakowanych zostało sześć rejonów (powiatów). W mieście Dniepr uszkodzone zostały bloki mieszkalne, domy prywatne, uczelnia, świątynia, przedsiębiorstwo i samochody.

"26 osób zostało rannych. Przeciwnik atakował sześć rejonów obwodu dronami, artylerią i bombami lotniczymi" – przekazał szef władz obwodowych Ołeksandr Hanża.

Trzy osoby zostały ranne w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie kraju, gdzie wojska rosyjskie zaatakowały 42 miejscowości. W Odessie nad Morzem Czarnym, która atakowana była dronami uderzeniowymi, ranne zostały dwie osoby, w tym 11-letni chłopiec – podały lokalne władze.

Atak Rosji na chiński statek

Rzecznik Marynarki Wojennej Ukrainy Dmytro Płetenczuk poinformował ponadto, że Rosjanie w godzinach nocnych zaatakowali chiński statek handlowy.

"Ciekawe, co powodowało Rosjanami, kiedy dziś w nocy zdecydowali się na uderzenie Shahedem w chiński statek handlowy na naszych wodach terytorialnych. Obyło się bez ofiar, ale jest to coś nowego. Doszło do pomyłki, towarzysze?” – napisał Płetenczuk na Facebooku.

Raport Sił Powietrznych

Siły Powietrzne Ukrainy podały w porannym raporcie, że wojska rosyjskie zastosowały 546 środków napaści powietrznej – 22 rakiety i 524 drony. Cztery rakiety i 503 bezzałogowce nie dotarły do celów, gdyż zostały zestrzelone albo unieszkodliwione środkami walki radioelektronicznej.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Rosjawojna w UkrainieChinyatak Rosji
Powiązane
Zderzenie odrzutowców w Idaho
Zderzenie dwóch odrzutowców. To prawdziwy cud, że nikt nie zginął
niedźwiedź
Śmiertelny atak w górach. "Ślady wskazują na niedźwiedzicę z młodym"
Lech Wałęsa i Jerzy Buzek
Wałęsa i Buzek z Europejskim Orderem Zasługi. "Ani jednego głosu sprzeciwu"
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRosjanie atakują już na oślep? Chiński statek ostrzelany. "Pomyłka, towarzysze?" »
Zobacz
|
Nowe ceny paliw 12 maja benzyna 95 diesel cena
Koniec limitu cen na stacjach paliw w Polsce. Tyle zapłacisz za benzynę i LPG od 12 maja
Starsza kobieta za kierownicą samochodu, obowiązkowe badania lekarskie dla seniorów 2026
Oto nowa granica wieku dla kierowców. Zapadła ostateczna decyzja ws. badań seniorów
Podwójne ?ycie Kie?lowskiego - Piesiewicz, Zanussi, Baka
Cytat dnia. Krzysztof Piesiewicz. "Zawsze odpychało mnie..."
Kontrola abonamentu RTV w aucie, fotografowanie radia w samochodzie na parkingu przez szybę auta
Ta opłata to obowiązek, zostało 9 dni. To będzie czarny poniedziałek dla kierowców
tankowanie auta na stacji Orlen ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 19 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Lech Wałęsa i Jerzy Buzek
Wałęsa i Buzek z Europejskim Orderem Zasługi. "Ani jednego głosu sprzeciwu"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj