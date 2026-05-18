Ameryka zawierzona Bogu. Trump czytał Biblię wirtualnie, bo był na polu golfowym

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 06:51
Donald Trump wirtualnie na uroczystości zawierzenia Ameryki Bogu
Prezydent Donald Trump, wiceprezydent J.D. Vance i szereg innych najwyższych urzędników wzięli udział w niedzielę w festiwalu modlitewnym Rededicate 250, mającym na celu ponowne zawierzenie Ameryki jako "jednego narodu pod Bogiem". Wydarzenie przyciągnęło tysiące ludzi do Waszyngtonu, jednak sam Trump był obecny jedynie wirtualnie.

Do centralnego parku Waszyngtonu, National Mall, przyszły w niedzielę tłumy Amerykanów, by przez niemal osiem godzin modlić się, śpiewać i słuchać wystąpień duchownych i polityków.

Donald Trump obecny wirtualnie

W wydarzeniu promowanym przez Biały Dom i Donalda Trumpa wzięło udział wielu czołowych polityków.

Wśród nich również i sam prezydent, choć jedynie wirtualnie, bo niedzielę spędził na swoim polu golfowym w Wirginii. Trump przesłał pokazywane już wcześniej nagranie z maratonu czytania Biblii, na którym z Gabinetu Owalnego czytał werset z 2 Księgi Kronik.

"Jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę" – brzmiał jeden z fragmentów.

Modlitwa zawierzenia Ameryki Bogu

Obok Trumpa z ekranów do uczestników przemawiali też wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i szef Pentagonu Pete Hegseth, a "modlitwę ponownego zawierzenia" Ameryki Bogu poprowadził przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson. Politycy podkreślali rolę religii i chrześcijaństwa w założeniu Stanów Zjednoczonych.

Od początków istnienia naszego kraju, odkąd Ameryka uosabiała wolność i wyjątkowość, dusza naszego narodu była zakorzeniona w wierze chrześcijańskiej – mówił Rubio.

Bóg powołał Trumpa, by ten zbudował salę balową?

Przemawiający aktywiści i duchowni – poza ortodoksyjnym rabinem Meirem Soloveichikiem wszyscy chrześcijańscy – nie unikali wątków politycznych. Jeden z mówców, pisarz i publicysta Eric Metaxas sugerował, że Bóg powołał Trumpa, by ten zbudował planowaną przez niego salę balową.

Przekłamywanie historii Ameryki?

Jak notuje "Washington Post", krytycy wydarzenia twierdzą, że przekłamuje ono historię i nadmiernie podkreśla rolę chrześcijaństwa w założeniu kraju opartego na oświeceniowych ideach i rozdziale Kościoła od państwa.

Festiwal był jednym z szeregu wydarzeń upamiętniających w tym roku 250-lecie Stanów Zjednoczonych. Wśród innych są m.in. wydarzenia sportowe, w tym wyścig IndyCar ulicami stolicy, gala mieszanych sztuk walki w klatce na trawniku Białego Domu oraz tzw. Igrzyska Patriotów, w których rywalizować będzie po dwóch najlepszych zawodników ze szkół średnich z każdego stanu Ameryki.

oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autora

