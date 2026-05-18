Ameryka zawierzona Bogu. Trump czytał Biblię wirtualnie, bo był na polu golfowym

Do centralnego parku Waszyngtonu, National Mall, przyszły w niedzielę tłumy Amerykanów, by przez niemal osiem godzin modlić się, śpiewać i słuchać wystąpień duchownych i polityków.

Donald Trump obecny wirtualnie

W wydarzeniu promowanym przez Biały Dom i Donalda Trumpa wzięło udział wielu czołowych polityków.

Wśród nich również i sam prezydent, choć jedynie wirtualnie, bo niedzielę spędził na swoim polu golfowym w Wirginii. Trump przesłał pokazywane już wcześniej nagranie z maratonu czytania Biblii, na którym z Gabinetu Owalnego czytał werset z 2 Księgi Kronik.

"Jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę" – brzmiał jeden z fragmentów.

Modlitwa zawierzenia Ameryki Bogu

Obok Trumpa z ekranów do uczestników przemawiali też wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i szef Pentagonu Pete Hegseth, a "modlitwę ponownego zawierzenia" Ameryki Bogu poprowadził przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson. Politycy podkreślali rolę religii i chrześcijaństwa w założeniu Stanów Zjednoczonych.

Od początków istnienia naszego kraju, odkąd Ameryka uosabiała wolność i wyjątkowość, dusza naszego narodu była zakorzeniona w wierze chrześcijańskiej – mówił Rubio.

Bóg powołał Trumpa, by ten zbudował salę balową?

Przemawiający aktywiści i duchowni – poza ortodoksyjnym rabinem Meirem Soloveichikiem wszyscy chrześcijańscy – nie unikali wątków politycznych. Jeden z mówców, pisarz i publicysta Eric Metaxas sugerował, że Bóg powołał Trumpa, by ten zbudował planowaną przez niego salę balową.

Przekłamywanie historii Ameryki?

Jak notuje "Washington Post", krytycy wydarzenia twierdzą, że przekłamuje ono historię i nadmiernie podkreśla rolę chrześcijaństwa w założeniu kraju opartego na oświeceniowych ideach i rozdziale Kościoła od państwa.

Festiwal był jednym z szeregu wydarzeń upamiętniających w tym roku 250-lecie Stanów Zjednoczonych. Wśród innych są m.in. wydarzenia sportowe, w tym wyścig IndyCar ulicami stolicy, gala mieszanych sztuk walki w klatce na trawniku Białego Domu oraz tzw. Igrzyska Patriotów, w których rywalizować będzie po dwóch najlepszych zawodników ze szkół średnich z każdego stanu Ameryki.