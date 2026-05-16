Prezydent Trump ogłasza sukces. Amerykanie zlikwidowali "najbardziej aktywnego islamskiego terrorystę"

Beata Zatońska
dzisiaj, 12:53
Prezydent Donald Trump pochwalił się wojennymi osiągięciami/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że minionej nocy wojska amerykańskie i nigeryjskie zabiły zastępcę dowódcy organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie (ISIS), Abu-Bilala al-Minukiego.

"Dzisiejszej nocy, z mojego polecenia, dzielne siły amerykańskie oraz Siły Zbrojne Nigerii bezbłędnie przeprowadziły skrupulatnie zaplanowaną i niezwykle złożoną misję, mającą na celu wyeliminowanie z pola walki najbardziej aktywnego terrorysty na świecie" - napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

Donald Trump dziękuje Nigerii

"Abu-Bilal al-Minuki, zastępca dowódcy ISIS na całym świecie, sądził, że uda mu się ukryć w Afryce, ale nie miał pojęcia, że dysponowaliśmy źródłami, które na bieżąco informowały nas o jego poczynaniach. Nie będzie już terroryzował mieszkańców Afryki ani pomagał w planowaniu operacji wymierzonych w Amerykanów. Wraz z jego wyeliminowaniem globalna działalność ISIS uległa znacznemu osłabieniu. Dziękuję rządowi Nigerii za współpracę przy tej operacji" - oznajmił amerykański prezydent.

Amerykanie szukali tego terrorysty od dawna

Al-Minuki, który funkcjonował też jako Abu Bakr ibn Muhammad ibn Ali al-Mainuki, był obywatelem Nigerii i - jak się uważa - kierował Prowincją Afryki Zachodniej Państwa Islamskiego. W 2023 r. został wpisany przez amerykański Departament Stanu na listę najbardziej poszukiwanych terrorystów.

Źródło PAP
