Zderzenie dwóch odrzutowców. To prawdziwy cud, że nikt nie zginął

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 08:34
Zderzenie odrzutowców w Idaho
Dwa wojskowe odrzutowce zderzyły się w niedzielę podczas pokazu lotniczego w pobliżu bazy sił powietrznych USA Mountain Home w stanie Idaho w USA; członkowie obu załóg zdołali się katapultować i nie odnieśli obrażeń – podała lokalna gazeta "Idaho Statesman". To prawdziwy cud, że nikt nie zginął – podkreślają media.

Rzecznik prasowy bazy, cytowany przez Reutersa, poinformował, że na miejscu pracują służby ratunkowe, a także śledczy mający ustalić przyczynę zdarzenia.

Według ustaleń "Idaho Statesman", dwa odrzutowce wojskowe EA-18G Growler zderzyły się w powietrzu w odległości około 3 km od bazy Mountain Home podczas pokazu Gunfighter Skies Air Show.

Jak podała lokalna gazeta na swojej stronie internetowej, wszyscy czterej piloci zdołali się katapultować i wylądowali ze spadochronem. Nie odnieśli przy tym żadnych obrażeń.

Pokazy lotnicze Gunfighter Skies zostały wznowione w tym roku po ośmioletniej przerwie, po tym gdy w 2018 r. w wypadku podczas wydarzenia zginął pilot lotni.

Źródło PAP
Tematy: USAwypadek lotniczypilociodrzutowce
