Zderzenie dwóch odrzutowców. To prawdziwy cud, że nikt nie zginął

Rzecznik prasowy bazy, cytowany przez Reutersa, poinformował, że na miejscu pracują służby ratunkowe, a także śledczy mający ustalić przyczynę zdarzenia.

Zderzenie odrzutowców

Według ustaleń "Idaho Statesman", dwa odrzutowce wojskowe EA-18G Growler zderzyły się w powietrzu w odległości około 3 km od bazy Mountain Home podczas pokazu Gunfighter Skies Air Show.

Zderzenie odrzutowców w Idaho / Lisa Van Horne

Wszyscy piloci katapultowani

Jak podała lokalna gazeta na swojej stronie internetowej, wszyscy czterej piloci zdołali się katapultować i wylądowali ze spadochronem. Nie odnieśli przy tym żadnych obrażeń.

Pokazy Gunfighter Skies

Pokazy lotnicze Gunfighter Skies zostały wznowione w tym roku po ośmioletniej przerwie, po tym gdy w 2018 r. w wypadku podczas wydarzenia zginął pilot lotni.