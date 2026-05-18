Atomowe ćwiczenia na Białorusi. Mińsk i Moskwa sprawdzają gotowość do użycia broni. Wydano komunikat

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 12:50
Mińsk i Moskwa prężą atomowe muskuły. Białoruskie wojsko rozpoczęło właśnie ćwiczenia z przemieszczania i przygotowania do użycia taktycznej broni jądrowej. Ministerstwo Obrony Białorusi wydało komunikat.

W grudniu 2024 roku Władimir Putin zapowiedział, że system Oriesznik może zostać rozmieszczony na Białorusi w drugiej połowie 2025 roku. Obecnie na terenie kraju mają znajdować się minimum trzy takie kompleksy. Oriesznik stał się jednym ze stałych elementów rosyjskiej propagandy. Moskwa od samego początku przestawia ten system jako groźną broń.

Białoruś przeprowadza ćwiczenia z bronią jądrową

Białoruś poinformowała, że jej siły zbrojne rozpoczęły ćwiczenia dotyczące rozmieszczania broni jądrowej w terenie.

"Podczas ćwiczeń, we współpracy ze stroną rosyjską, planowane jest przećwiczenie przenoszenia amunicji jądrowej i jej przygotowania do użycia" – poinformowało Ministerstwo Obrony Białorusi w komunikacie.

Generał NATO krytykuje polityków. "Rosja może nie czekać do 2029 roku"

Główne cele ćwiczeń

Dodano, że ćwiczenia będą stanowić próbę gotowości armii do rozmieszczenia broni jądrowej w różnych częściach kraju.

Ministerstwo obrony Białorusi podało też, że celem ćwiczeń jest podniesienie poziomu wyszkolenia żołnierzy, sprawdzenie gotowości sił powietrznodesantowych.

Reżim Aleksandra Łukaszenki zapewnia, że ćwiczenia nie są skierowane przeciwko innym państwom i nie stwarzają zagrożenia w regionie.

