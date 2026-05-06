"Najpoważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski". ABW ogłasza, wymienia Rosję i Białoruś

Beata Zatońska
dzisiaj, 10:31
"Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraca do dobrego zwyczaju i po kilkunastu latach przerwy publikuje jawną część raportu ze swojej działalności" - poinformował w serwisie X Jacek Dobrzyński. Raport prezentuje "najpoważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski inspirowane i organizowane przez rosyjskie służby specjalne".

Jacek Dobrzyński wyjaśnił, że te "najpoważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski" są inspirowane i organizowane przez rosyjskie służby specjalne. "Są to niezmiennie dywersja i szpiegostwo. Przedstawione dane wyraźnie wskazują, że zagrożenia te przybierają na sile" - napisał Dobrzyński.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w swoim raporcie zwróciła uwagę na "bardzo niebezpieczną radykalizację młodych osób i ich zachwyt terroryzmem". Dobrzyński dodał, że jest to "niepokojące zjawisko z perspektywy bezpieczeństwa państwa.", któremu warto poświęcić "szczególną uwagę".

Raport jest dostępny na stronie internetowej ABW. Odnosi się on do wybranych aktywności tej służby z lat 2024-2025. "W opracowaniu prezentowane są m.in.: główne kierunki działań ABW w obszarach: kontrwywiadu, zwalczania terroryzmu, ochrony strategicznych interesów gospodarczych, ochrony cyberprzestrzeni RP czy ochrony informacji niejawnych" - wskazano w wydanym komunikacie. Raport został podzielony na kilka rozdziałów, które dotyczą m.in. kontrwywiadu, zwalczania terroryzmu, ochrony strategicznych interesów Polski oraz jej cyberprzestrzeni. Kolejne rozdziały dotyczą kwestii takich jak ochrona informacji niejawnych, współpraca międzynarodowa, działania operacyjno-techniczne, prewencja czy edukacja.

ABW: młodzi ludzie radykalizują się

W rozdziale poświęconym zwalczaniu terroryzmu opisano wspomniany przez Dobrzyńskiego wątek  radykalizacji młodych. Jak oceniono w raporcie, "katalizatorem tego procesu jest ekspozycja na skrajne treści dystrybuowane w internecie - ze szczególnym uwzględnieniem komunikatorów i platform społecznościowych, w tym forów dla graczy, zapewniających użytkownikom duży stopień anonimowości". ABW opisało, iż "skrajne zachowania młodzieży rzadko są uwarunkowane konkretną ideologią", natomiast najczęściej wynikają one z fascynacji przemocą. Młode pokolenie ma interesować się także aktywnością struktur terrorystycznych.

Chiny po wycofaniu wojsk USA z Niemiec: Europa nie ma już wyboru, lecz obowiązek

Rosja werbuje współpracowników

Jak podaje ABW W latach 2024-2025 zaobserwowano  wzmożoną aktywność rosyjskich służb specjalnych. Wzrosła dodatkowo aktywność "ściśle z nimi kooperujących białoruskich służb specjalnych, a także służb chińskich". Ich przedsięwzięcia koncentrowały się m.in. na:  dyskredytowaniu RP na arenie międzynarodowej, podważaniu zaufania społecznego do państwa i jego instytucji, budowaniu prorosyjskiej narracji, podsycaniu nastrojów antysystemowych, antyeuropejskich i antynatowskich, polaryzacji i zastraszaniu społeczeństwa czy wykorzystywaniu historycznych antagonizmów narodowościowych, głównie w relacjach polsko-ukraińskich. Zdaniem ABW w trakcie minionych dwóch lat wywiad Federacji Rosyjskiej prowadził w Polsce "rozpoznanie na masową skalę, m.in. pod kątem przygotowań do przeprowadzenia aktów dywersji". "Celem rosyjskich ataków były nie tylko obiekty wojskowe i infrastruktura krytyczna, ale również sklepy wielkopowierzchniowe i inne miejsca użyteczności publicznej. Rosyjskie służby specjalne, eskalując swoje działania, akceptowały wystąpienie ofiar śmiertelnych" - wskazano.

Akcje białoruskich służb w Polsce

ABW informuje, iż białoruskie służby specjalne prowadzą  masowe werbunki na terytorium swojego kraju, starając się następnie przenosić swoich agentów do Polski. Przedsięwzięcia te charakteryzują się różnym stopniem profesjonalizmu. "W ostatnich dwóch latach odnotowaliśmy wzrost opresyjnych działań podejmowanych przez białoruskich oficerów wobec obywateli RB typowanych do werbunku (szantaż, przymus bezpośredni). Przejawem wrogiej aktywności służb specjalnych RB są też próby indagowania i pozyskiwania do współpracy polskich obywateli regularnie podróżujących na Białoruś i operacyjna infiltracja mniejszości polskiej w tym kraju" - czytamy.

ABW: Białoruś i Rosja zagrażają Polsce

W przypadku wrogich działań podejmowanych przez stronę białoruską mamy do czynienia m.in. z infiltracją i dezintegracją licznych białoruskich środowisk opozycyjnych funkcjonujących w Polsce. "Białoruski wywiad, zwłaszcza wojskowy, ściśle współpracuje ze swoim odpowiednikiem w Rosji. Swoista symbioza służb obu państw uległa dalszemu pogłębieniu w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę i ograniczeniem możliwości prowadzenia działań na terytorium RP z klasycznych pozycji przykrycia. Wywiad wojskowy RB również podejmuje intensywne działania rozpoznawcze wobec obiektów Sił Zbrojnych RP i sojuszniczych oraz infrastruktury krytycznej" - wskazano, dodając, że służby rosyjskie i białoruskie łączy pogłębiająca się "swoista symbioza".

