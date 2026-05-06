Dziennik Gazeta Prawana logo

Trzykrotny wzrost liczby migrantów. Jeden z największych korytarzy na granicy Polski z Niemcami

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:23
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Drut kolczasty i uchodźcy
Drut kolczasty i uchodźcy/Shutterstock
Liczba migrantów międzynarodowych na świecie wzrosła przez pół wieku ponad trzykrotnie: z 84 mln w 1970 r. do 304 mln w 2024 r. – wynika z raportu opublikowanego we wtorek przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM). Jeden z 20 największych korytarzy migracyjnych na świecie przebiega przez granicę Polski z Niemcami.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że "postęp technologiczny, niższe koszty podróży i łączność cyfrowa sprawiły, że globalna mobilność stała się bardziej dostępna, ale to nierówności ekonomiczne, trendy demograficzne, konflikty i zmiany środowiskowe nadal kształtują wzorce migracji". W ich opinii "większość ludzi migruje w celach zarobkowych, rodzinnych lub edukacyjnych, lecz wciąż inni są zmuszeni do migracji z powodu prześladowań, przemocy lub katastrof".

Raport: Migranci to 3,7 proc. globalnej populacji

Według dokumentu migranci międzynarodowi stanowią 3,7 proc. globalnej populacji, choć w niektórych krajach ten odsetek jest o wiele większy, na przykład w Zjednoczonych Emiratach Arabskich stanowią oni 74 proc. całej populacji.

Ponad 40 proc. migrantów, czyli 121 mln osób, urodziło się w Azji, a ponad 20 proc. pochodzi głównie z sześciu krajów azjatyckich: Indii (kraj, z którego pochodziło najwięcej migrantów), Syrii, Bangladeszu, Chin, Afganistanu lub Pakistanu. Drugim krajem pod względem pochodzenia migrantów jest Meksyk.

Raport: Wśród migrantów 52 proc. to mężczyźni

W globalnym ujęciu migracji międzynarodowej mężczyźni przeważają nad kobietami w proporcji 52 proc. do 48 proc., co daje 158 mln mężczyzn i 146 mln kobiet. Różnica między płciami pogłębiła się w ciągu ostatnich 20 lat – proporcje w 2005 r. między mężczyznami a kobietami wyniosły 51,1 proc. do 48,9 proc. czyli odpowiednio 98 mln mężczyzn do 94 mln kobiet.

IOM, będąca agendą ONZ, podała, że w 2024 r. Europa i Azja przyjęły – odpowiednio – ok. 94 mln i 92 mln migrantów międzynarodowych, co stanowi 61 proc. w globalnym rachunku. Na kolejnym miejscu znalazła się Ameryka Północna z ponad 61 mln migrantów, co stanowi 20 proc. globalnej populacji migrantów. Następnie Afryka – 10 proc., Ameryka Łacińska i Karaiby – po 6 proc. oraz Oceania - 3 proc.

Raport: 20 największych korytarzy migracyjnych

W raporcie wskazano 20 największych korytarzy migracyjnych, biegnących przez granice między dwoma państwami. Największy z nich przebiega z Meksyku do USA – trasę tę pokonało w 2024 r. ok. 11 mln osób. Drugi co do wielkości szlak prowadzi między Afganistanem a Iranem (3,7 mln migrantów), a trzeci – między Syrią a Turcją (ponad 3,5 mln migrantów). Czwarte miejsce zajmuje trasa migracyjna między Rosją a Ukrainą.

17. miejsce na liście zajmuje korytarz na granicy między Niemcami a Polską.

Raport: Tylko Niemcy przyjmują w Europie więcej migrantów niż Polska

Jednocześnie te dwa kraje są – odpowiednio – pierwszym i drugim państwem przyjmującym najwięcej uchodźców w Europie. Na trzecim miejscu jest Francja.

W 2024 r. Polska odnotowała także drugą co do wielkości w Europie falę przesiedleń wewnętrznych, spowodowanych katastrofami naturalnymi: ponad 44 tys. osób przeprowadziło się w związku z powodzią, która dotknęła głównie Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Najwyższą liczbę takich przesiedleń odnotowano dwa lata temu w Grecji (60 tys. osób), co miało związek z pożarami.

Powołując się na dane Banku Światowego w raporcie podano, że w 2024 r. Indie, Meksyk i Filipiny były trzema krajami z największą liczbą odbiorców przekazów na świecie, o łącznej wartości przekraczającej 245 mld dolarów. USA są nieprzerwanie państwem, z którego wysyła się największe przekazy pieniężne, ich wartość dwa lata temu wyniosła ok. 100 mld USD. Na kolejnym miejscu uplasowała się Arabia Saudyjska (46 mld USD), Szwajcaria (40 mld USD) i Niemcy (24 mld USD). Jak podkreślono, ze względu na brak danych dotyczących przekazywania pieniędzy drogą nieformalną, ich rzeczywista skala jest znacznie większa niż dostępne szacunki.

Raport IOM dotyczy migracji międzynarodowej w 2024 r. Analizę oparto na aktualnych źródłach statystycznych, zebranych m.in. przez Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN DESA), Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Bank Światowy oraz Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Pierwszy globalny raport IOM dotyczący migracji międzynarodowych został opublikowany w 2000 r.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: granica polsko-niemieckamigranciraportuchodźcy
Powiązane
Peter Magyar
Peter Magyar bije na alarm: Viktor Orban na koniec rządów robi skok na publiczną kasę
Friedrich Merz
Kanclerz Niemiec ma kłopoty. Friedrich Merz przebił najgorsze wyniki Olafa Scholza
Marco Rubio
Koniec operacji Epicka Furia. USA liczą na poparcie ze strony Chin i Rosji
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTrzykrotny wzrost liczby migrantów. Jeden z największych korytarzy na granicy Polski z Niemcami »
Zobacz
|
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu
Podlej borówkę tym domowym roztworem w maju. Latem krzaki ugną się od dużych, słodkich owoców
Srebrny samochód na nowoczesnej linii diagnostycznej w stacji kontroli pojazdów (SKP) podczas badania hamulców i emisji spalin. Przygotowania do reformy badań technicznych 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Drożej i trudniej. Oto nowe kwoty dla kierowców
Czerwony samochód tankowany na stacji paliw Orlen; zielony pistolet z benzyną 95 włożony do baku
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Od 5 maja benzyna 95 już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Czerwona Toyota Prius
Oto nowa królowa oszczędności. Spala 2,75 l/100 km i kosztuje znacznie mniej niż rywale
UJ
UJ zmienia zasady rekrutacji na oblegany kierunek. Rewolucja od przyszłego roku
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj