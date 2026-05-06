Koniec operacji Epicka Furia. USA liczą na poparcie ze strony Chin i Rosji

Operacja Epicka Furia się zakończyła i prezydent poinformował o tym Kongres. Skończyliśmy z tą fazą. Teraz przeszliśmy do Projektu Wolność – powiedział Rubio podczas briefingu prasowego w Białym Domu.

Rubio: Ameryka robi to dla świata

Jak podkreślił szef dyplomacji, USA osiągnęły wszystkie cele swoich operacji, a nowa operacja mająca otworzyć Cieśninę Ormuz dla żeglugi statków handlowych jest "ściśle obronna".

To bardzo proste: nie ma strzelania, chyba że zostaniemy ostrzelani jako pierwsi. Nie atakujemy ich. Nie atakujemy, ale jeśli atakują nas, atakują statek, to musimy na to odpowiedzieć – powiedział. Rubio zaznaczył, że Ameryka podjęła się tego wyzwania "dla świata", nie może się zgodzić na to, by Iran – jak podkreślił – wbrew prawu międzynarodowemu blokował międzynarodowy szlak morski. Określił irański proceder mianem "przestępczego" i zaznaczył, że w wyniku irańskich ataków na statki handlowe zginęło dotąd 10 marynarzy.

Wstrzymanie operacji "Projekt Wolność"

Jednak kilka godzin po wystąpieniu Rubio prezydent Donald Trump ogłosił czasowe wstrzymanie operacji "Projekt Wolność", nie podając większych szczegółów poza rzekomą chęcią Iranu do pokojowych rozmów.

Ogłoszenie końca Epickiej Furii, czyli operacji ofensywnych przeciwko Iranowi ma związek głównie z chęcią uniknięcia zwrócenia się do Kongresu o formalną autoryzację użycia siły. Według uchwały War Powers Resolution z 1973 r., Biały Dom musi zwrócić się o to po 60 dniach wojny. Mimo to, Rubio ocenił, że rezolucja ta jest niekonstytucyjna i prezydent nie musi wypełniać jej przepisów.

Rubio: Liczymy na poparcie Chin i Rosji

Odnosząc się do swojej wtorkowej rozmowy z szefem dyplomacji Rosji Siegiejem Ławrowem, Rubio powiedział, że liczy, iż Rosja poprze nowy, poprawiony amerykański projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej sprawie (poprzedni zablokowała wraz z Chinami).

Rubio powiedział też, że ma nadzieję, że również Pekin wywrze wpływ na Iran w sprawie cieśniny, przekonując, że jest to w interesie Pekinu w obliczu uzależnienia chińskiej gospodarki od transportu morskiego. Zagroził jednocześnie, że jeśli Chiny będą umożliwiać Iranowi omijanie amerykańskich sankcji, USA zamierzają egzekwować sankcje wtórne, m.in. wobec chińskich banków.