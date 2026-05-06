Atak Mentzena na generała Kukułę. Mocna reakcja Kosiniaka-Kamysza

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 07:09
Gen. Wiesław Kukuła i Władysław Kosiniak-Kamysz/PAP Archiwalny
Słowa Sławomira Mentzena o szefie Sztabu Generalnego gen. Wiesławie Kukule pokazują absolutny brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju i elementarnego szacunku wobec Wojska Polskiego i żołnierskiego munduru – napisał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Mentzen zdążył już zareagować, ale Kosiniak-Kamysz "zamknął" dyskusję.

Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się w ten sposób we wtorek wieczorem na platformie X do wcześniejszego wystąpienia lidera Konfederacji podczas wiecu w Elblągu. Sławomir Mentzen był na nim pytany m.in. o to, czy ministrowie obrony sprawdzają się w swojej roli.

Mentzen o generale Kukule: Ten człowiek jest nienormalny

Problem jest taki, że nasi wojskowi również nie bardzo sprawdzają się w tej roli. Mówię na przykład o panu Wiesławie Kukule, który w tym momencie od strony wojskowych odpowiada za nasze wojsko. Ten człowiek jest nienormalny, w sensie – on nie ma kompetencji, żeby być kapralem, on nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził – mówił Mentzen. Dodał, że gen. Kukuła mówił na przykład o strzelaniu rakietami do "dronów ze sklejki".

Kosiniak-Kamysz: Mentzen pokazał brak odpowiedzialności za kraj

Wieczorem Kosiniak-Kamysz odnosząc się do tego wystąpienia podkreślił, że "atak na gen. Wiesława Kukułę, Pierwszego Żołnierza Rzeczypospolitej i podważanie jego kompetencji z poziomu wiecu politycznego to nie jest odwaga, to brak zrozumienia, czym jest system dowodzenia i jak działa państwo".

"Słowa Sławomira Mentzena pokazują absolutny brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju i elementarnego szacunku wobec Wojska Polskiego i żołnierskiego munduru" – ocenił szef MON.

Kosiniak-Kamysz: To dyskwalifikuje z dalszej dyskusji

W odpowiedzi na ten wpis Mentzen napisał na platformie X, że "szef MON również uważa, że strzelanie rakietą za 100 mln zł do drona ze sklejki jest świetnym pomysłem". "Wspaniale! Zamiast gadać głupoty, pokażcie, że jesteśmy gotowi do obrony" – dodał.

Na to Kosiniak-Kamysz odpowiedział kolejnym wpisem: "Mówienie o szefie Sztabu Generalnego WP, Pierwszym Żołnierzu Rzeczypospolitej – nienormalnydyskwalifikuje z dalszej dyskusji. Dobranoc".

Gen. Wiesław Kukuła służy w Wojsku Polskim od 1992 r. W trakcie swojej kariery m.in. pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku (2003-2004), był szefem wydziału dowodzenia i łączności w Szefostwie Działań Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a w latach 2016-2022 dowodził Wojskami Obrony Terytorialnej. Od lutego 2023 do 10 października 2023 Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. 10 października 2023 został powołany na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

