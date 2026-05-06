Dziennik Gazeta Prawana logo

Szef ABW zaniepokojony radykalizacją polskiej młodzieży. "Realne zagrożenie terrorystyczne"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 06:42
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Szef ABW Rafał Syrysko
Szef ABW Rafał Syrysko/PAP Archiwalny
Obserwujemy wyraźną skłonność rosyjskich służb do działań kinetycznych w Polsce, czyli takich, które mogą powodować realne zniszczenia i ofiary. Rosja ciągle przesuwa granice – mówi wywiadzie opublikowanym w środę w "Rzeczpospolitej" płk Rafał Syrysko. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyraża zaniepokojenie radykalizacją polskiej młodzieży.

W rozmowie z "Rz" szef ABW wskazuje, że Polska stała się celem operacji agentury niskokosztowej (low-cost agents) – osób rekrutowanych szybko i tanio, głównie przez internet, do działań sabotażowych.

Szef ABW: Rosja chce "zatkać" polski kontrwywiad

Rosja wykorzystuje ich do podpaleń, pobić. Masowy i rozproszony charakter tych działań ma m.in. spowodować "zatkanie" polskiego kontrwywiadu i odwrócenie uwagi od poważniejszych operacji.

Płk Syrysko zwraca uwagę, że rosyjskie służby coraz chętniej sięgają po osoby ze środowisk przestępczych, co skraca proces szkolenia i brutalizuje metody ich działania. Szef ABW podkreśla, że Rosja realizuje swoje działania kinetyczne, akceptując fakt, że mogą pociągnąć masowe ofiary.

Szef ABW: W Polsce działa również agentura Chin

Syrysko przyznaje, że w naszym kraju działa również agentura Chin. Ma jednak inną specyfikę działania niż rosyjska. Aktywność Pekinu skupia się na ekspansji gospodarczej, budowie wpływów lobbingowych oraz działaniach typu soft power, mających promować chiński system jako alternatywę dla demokracji liberalnej. Mają one charakter systemowy i są obliczone na wiele lat.

Szef ABW: Zagrożenie terrorystyczne jest realne

Zagrożenie terroryzmem islamskim w Polsce Syrysko ocenia jako relatywnie niskie, ale – jak zastrzega – ewoluuje w stronę indoktrynacji online. Rozmówca "Rz" przywołuje przykłady operacji agencji z 2025 roku: zatrzymanie 17-latka oraz grupy trzech 19-latków planujących zamachy na szkoły.

Radykalizacja młodzieży – jak wskazuje Syrysko – wynika z oswojenia z brutalnością w sieci i pogardy dla życia, co czyni z "samotnych wilków" realne zagrożenie terrorystyczne w naszym kraju. Według rozmówcy "Rz" przeciwdziałanie temu zjawisku wymaga zaangażowania całego systemu edukacji, a nie tylko służb.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: RosjaABWzagrożenie terrorystyczneradykalizacja
Powiązane
matura angielski 2026 kiedy ile trwa o której godzinie się zaczyna
Matura 2026. Dziś egzamin z języka angielskiego
Kontrole graniczne w Niemczech
Niemcy: Zaskakujący wyrok ws. kontroli granicznych. "To powinno dać politykom do myślenia"
Tajne dokumenty
Niemcy: Amerykanie ukrywają bardzo ważne informacje o wojnie
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSzef ABW zaniepokojony radykalizacją polskiej młodzieży. "Realne zagrożenie terrorystyczne" »
Zobacz
|
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu
Podlej borówkę tym domowym roztworem w maju. Latem krzaki ugną się od dużych, słodkich owoców
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Masz bezterminowe prawo jazdy? Od tej daty traci ważność. Rząd podał nowe ceny
Srebrny samochód na nowoczesnej linii diagnostycznej w stacji kontroli pojazdów (SKP) podczas badania hamulców i emisji spalin. Przygotowania do reformy badań technicznych 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Drożej i trudniej. Oto nowe kwoty dla kierowców
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to czeski pocisk. Jest oszczędna, szybka i wygodna. Ile kosztuje?
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Nowa Skoda Fabia 130 Sport wnętrze kierownica zegary
Oto nowa Skoda za 73 150 zł. Jest oszczędna i wygodna
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj