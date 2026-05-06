Dziennik Gazeta Prawana logo

Trzy nowe gatunki grzybów odkryte w Polsce. Pomogli zwykli spacerowicze

Lena Ratajczyk
oprac. Lena Ratajczyk
dzisiaj, 09:22
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Trzy nowe gatunki grzybów odkryte w Polsce. Pomogli zwykli spacerowicze
Trzy nowe gatunki grzybów odkryte w Polsce. Pomogli zwykli spacerowicze/shutterstock
Dzięki zaangażowaniu ochotników w projekt nauki obywatelskiej FunDive zidentyfikowano - jak wynika z wstępnych analiz - trzy nowe gatunki grzybów, gwiazdoszy. Mykolożka dr hab. Julia Pawłowska z Uniwersytetu Warszawskiego poinformowała, że udział amatorów pozwala badaczom uzyskać niedostępne wcześniej dane.

Analizując zebrane gwiazdosze, stworzyliśmy drzewo filogenetyczne i wszystko wskazuje na to, że mamy trzy gatunki zupełnie nowe dla nauki – powiedziała PAP badaczka grzybów dr hab. Julia Pawłowska z Instytutu Biologii Ewolucyjnej UW. Dodała, że na razie trwają jeszcze przygotowania do potwierdzenia odkryć w publikacji naukowej, ale osoby, które znalazły te okazy, zostaną wymienione jako współautorzy.

Projekt FunDive ma na celu uzupełnienie braków w światowych bazach danych o bioróżnorodności. Obecnie w globalnym systemie GBIF (Global Biodiversity Information Facility) informacje o grzybach stanowią mniej niż 2 proc. wszystkich rekordów, mimo że jest to jedna z najliczniejszych grup organizmów na Ziemi.

91 proc. dorosłych nie umie zrobić testu na 100 proc. Wiedza o Polsce. Dasz radę?
91 proc. dorosłych nie umie zrobić testu na 100 proc. Wiedza o Polsce. Dasz radę?

Trzy nowe gatunki grzybów odkryte w Polsce. Pomogli zwykli spacerowicze

W ramach inicjatywy naukowcy współpracują z prawie 40 partnerami w ponad 30 krajach. Badania opierają się na trzech filarach: udostępnianiu danych z istniejących fungariów ("zielników" grzybów), sekwencjonowaniu DNA z próbek środowiskowych oraz nauce obywatelskiej (citizen science).

Jak wyjaśniła dr hab. Pawłowska, w ramach projektu badacze proszą o pomoc wszystkich zainteresowanych, by przesyłać do laboratorium owocniki wybranych grzybów poszukiwanych w trakcie trwających kampanii. Zdaniem mykolożki ludzie instynktownie odnajdują cenne przyrodniczo obszary, do których naukowcy rzadziej zaglądają, takie jak tyły placów zabaw czy stare cmentarze.

W ciągu dwóch lat trwania projektu zebrano ponad 5000 okazów. Obecnie badacze prowadzą 16 kampanii celowanych. Oprócz poszukiwania rzadkich gwiazdoszy czy berłóweczek, monitorują również gatunki obce, takie jak złotoborowik wysmukły. Jest to grzyb pochodzący z Ameryki Północnej, który szybko rozprzestrzenia się wzdłuż polskiego wybrzeża.

Mykolożka podkreśliła, że projekt koncentruje się na gatunkach niejadalnych dla przeciętnego grzybiarza, co sprzyja współpracy z amatorami.

Dr hab. Pawłowska zwróciła uwagę na braki w przepisach dotyczących ochrony przyrody. Według niej unijne dyrektywy często zapominają o grzybach, wymieniając jedynie rośliny i zwierzęta. Polska jest jednak wskazywana jako jeden z liderów w tej dziedzinie dzięki istnieniu list gatunków objętych ochroną oraz czerwonej listy grzybów.

Osoby chcące włączyć się w poszukiwania mogą korzystać z aplikacji PlutofGO, która umożliwia przesyłanie zdjęć do weryfikacji przez specjalistów przed ewentualnym pobraniem owocnika.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: grzybylaszbierać grzyby
Powiązane
Pluton w Wodniku wchodzi w retrogradację. Te 4 znaki zodiaku odczują to najmocniej
Pluton w Wodniku wchodzi w retrogradację. Te 4 znaki zodiaku odczują to najmocniej
Aktualny horoskop miesięczny na maj 2026 Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Aktualny horoskop miesięczny na maj 2026 Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Lena Ratajczyk
oprac. Lena Ratajczyk
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTrzy nowe gatunki grzybów odkryte w Polsce. Pomogli zwykli spacerowicze »
Zobacz
|
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu
Podlej borówkę tym domowym roztworem w maju. Latem krzaki ugną się od dużych, słodkich owoców
Srebrny samochód na nowoczesnej linii diagnostycznej w stacji kontroli pojazdów (SKP) podczas badania hamulców i emisji spalin. Przygotowania do reformy badań technicznych 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Drożej i trudniej. Oto nowe kwoty dla kierowców
Czerwony samochód tankowany na stacji paliw Orlen; zielony pistolet z benzyną 95 włożony do baku
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Od 5 maja benzyna 95 już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Czerwona Toyota Prius
Oto nowa królowa oszczędności. Spala 2,75 l/100 km i kosztuje znacznie mniej niż rywale
UJ
UJ zmienia zasady rekrutacji na oblegany kierunek. Rewolucja od przyszłego roku
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj