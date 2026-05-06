Analizując zebrane gwiazdosze, stworzyliśmy drzewo filogenetyczne i wszystko wskazuje na to, że mamy trzy gatunki zupełnie nowe dla nauki – powiedziała PAP badaczka grzybów dr hab. Julia Pawłowska z Instytutu Biologii Ewolucyjnej UW. Dodała, że na razie trwają jeszcze przygotowania do potwierdzenia odkryć w publikacji naukowej, ale osoby, które znalazły te okazy, zostaną wymienione jako współautorzy.

Projekt FunDive ma na celu uzupełnienie braków w światowych bazach danych o bioróżnorodności. Obecnie w globalnym systemie GBIF (Global Biodiversity Information Facility) informacje o grzybach stanowią mniej niż 2 proc. wszystkich rekordów, mimo że jest to jedna z najliczniejszych grup organizmów na Ziemi.

Trzy nowe gatunki grzybów odkryte w Polsce. Pomogli zwykli spacerowicze

W ramach inicjatywy naukowcy współpracują z prawie 40 partnerami w ponad 30 krajach. Badania opierają się na trzech filarach: udostępnianiu danych z istniejących fungariów ("zielników" grzybów), sekwencjonowaniu DNA z próbek środowiskowych oraz nauce obywatelskiej (citizen science).

Jak wyjaśniła dr hab. Pawłowska, w ramach projektu badacze proszą o pomoc wszystkich zainteresowanych, by przesyłać do laboratorium owocniki wybranych grzybów poszukiwanych w trakcie trwających kampanii. Zdaniem mykolożki ludzie instynktownie odnajdują cenne przyrodniczo obszary, do których naukowcy rzadziej zaglądają, takie jak tyły placów zabaw czy stare cmentarze.

W ciągu dwóch lat trwania projektu zebrano ponad 5000 okazów. Obecnie badacze prowadzą 16 kampanii celowanych. Oprócz poszukiwania rzadkich gwiazdoszy czy berłóweczek, monitorują również gatunki obce, takie jak złotoborowik wysmukły. Jest to grzyb pochodzący z Ameryki Północnej, który szybko rozprzestrzenia się wzdłuż polskiego wybrzeża.

Mykolożka podkreśliła, że projekt koncentruje się na gatunkach niejadalnych dla przeciętnego grzybiarza, co sprzyja współpracy z amatorami.

Dr hab. Pawłowska zwróciła uwagę na braki w przepisach dotyczących ochrony przyrody. Według niej unijne dyrektywy często zapominają o grzybach, wymieniając jedynie rośliny i zwierzęta. Polska jest jednak wskazywana jako jeden z liderów w tej dziedzinie dzięki istnieniu list gatunków objętych ochroną oraz czerwonej listy grzybów.

Osoby chcące włączyć się w poszukiwania mogą korzystać z aplikacji PlutofGO, która umożliwia przesyłanie zdjęć do weryfikacji przez specjalistów przed ewentualnym pobraniem owocnika.