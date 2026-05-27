Groźny pożar lasu w powiecie chojnickim. Samoloty i drony walczą z ogniem

Ogień pojawił się w środę tuż po godzinie 14:00. Na miejsce natychmiast skierowano znaczne siły straży pożarnej. Obecnie w działaniach uczestniczą 33 zastępy, które pracują nad całkowitym wygaszeniem zarzewi ognia. Sytuację w terenie monitoruje zespół dronowy.

Wsparcie z powietrza

Strażacy prowadzą walkę z ogniem nie tylko z poziomu gruntu, ale także z powietrza. Dwa samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec zrzucają wodę na objęty pożarem obszar. Aby zapewnić ciągłość działań, ratownicy zorganizowali specjalny punkt czerpania wody na pobliskiej rzece Brdzie w miejscowości Duża Klonia.

Sytuacja pod kontrolą

Młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik pomorskiej straży pożarnej, przekazał, że strażacy zlokalizowali front pożaru, który mierzy około 400 metrów. Ogień objął łącznie powierzchnię około 4 hektarów. Dzięki szybkiej reakcji, płomienie nie rozprzestrzeniają się dalej. Służby nie odnotowały żadnych osób poszkodowanych w wyniku tego zdarzenia.

Apel do mieszkańców

Strażacy apelują do kierowców i mieszkańców o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych działań. Proszą o nieutrudnianie dojazdu wozom bojowym oraz o bezwzględne stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy na miejscu zdarzenia. Tereny leśne w okolicach Dużej Kloni i Okręglika pozostają obecnie niedostępne dla osób postronnych.