"Dla Europy strategiczna autonomia nie jest wyborem – to pytanie obowiązkowe, na które trzeba odpowiedzieć" – napisała gazeta w środę w artykule redakcyjnym.

Chiny: Ruch Trumpa to czytelny sygnał dla unijnego biznesu

Ogłoszoną 1 maja decyzję Pentagonu o wycofaniu z Niemiec około 5 tys. amerykańskich żołnierzy oceniono nie jako taktyczną korektę, lecz krok oznaczający definitywne wycofanie amerykańskiego parasola ochronnego.

Dziennik zestawił cięcia militarne z decyzją prezydenta USA Donalda Trumpa o podwyższeniu do 25 proc. ceł na samochody sprowadzane z Unii Europejskiej. Podtrzymywanie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi generuje wymierne straty, a to stanowi czytelny sygnał dla unijnego biznesu, który – jak ocenił "Global Times" – zachęci go do szerszej współpracy z Chinami.

Chiny: Waszyngton głównym beneficjentem wojny w Ukrainie

W tekście zdefiniowano europejską niezależność w wariancie pożądanym przez Pekin. Chiny instrumentalnie wykorzystują hasło "autonomii", pozycjonując się jako jedyny stabilny biegun w wielobiegunowym świecie i szanujący tę wielobiegunowość. Z chińskiej perspektywy niezależna Europa to pragmatyczny rynek, wolny od ideologicznych sporów i otwarty na współpracę handlową z Chinami, bez narzucania zaporowych ceł.

"Global Times" podkreślił również długofalowe skutki gospodarcze trwającej wojny Rosji przeciw Ukrainie. W ocenie gazety to Waszyngton pozostaje głównym beneficjentem tego konfliktu zbrojnego, podczas gdy na Europę zrzucono ciężar zbrojeń, rosnących cen energii oraz postępującego spadku konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Wycofanie 5 tys. amerykańskich żołnierzy z Niemiec

Rzecznik Pentagonu poinformował w piątek, że szef resortu Pete Hegseth podjął decyzję o wycofaniu ok. 5 tys. amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Zapowiedział, że operacja ta zostanie zakończona w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. Obecnie w Niemczech stacjonuje ok. 36,5 tys. żołnierzy USA.