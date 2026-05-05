Dziennik Gazeta Prawana logo

Dwóch rosyjskich fizyków skazanych za zdradę stanu. Trafią do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 11:52
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Dwóch rosyjskich fizyków skazanych za zdradę stanu. Trafią do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze
Dwóch rosyjskich fizyków skazanych za zdradę stanu. Trafią do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze/Shutterstock
Walerij Zwiegincew i Władisław Gałkin na najbliższe 12,5 roku trafią do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Rosyjscy fizycy zostali skazani przez sąd w Nowosybirsku za zdradę stanu.

Naukowcy czekają na uprawomocnienia się wyroku

Zwiegincew i Gałkin badali hiperdźwięki, czyli fale dźwiękowe o bardzo wysokiej częstotliwości. Do czasu uprawomocnienia się wyroku naukowcy będą przebywać w areszcie domowym.

Zwiegincew, pracownik Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Rosyjskiej Akademii Nauk, został zatrzymany w kwietniu 2023 r. Natomiast Gałkin - zatrzymany pod koniec tego samego roku - jest docentem Uniwersytetu Politycznego w Tomsku i stałym współpracownikiem Zwiegincewa przy pisaniu artykułów.

To nie pierwszy taki przypadek w Rosji

Nie wiadomo, za co konkretnie ich skazano. Według dziennika "Kommiersant" przyczyną wytoczenia im sprawy był artykuł dotyczący dynamiki gazów w jednym z zagranicznych pism naukowych.

We wrześniu 2024 r. na 15 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze sąd w Moskwie skazał za zdradę stanu rektora Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Aleksandra Szypluka. Według nieoficjalnych informacji zarzucano mu przekazanie za granicę informacji i broni hipersonicznej. Uczony nie przyznał się do winy, twierdząc, że wiadomości te są ogólnie dostępne.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Rosjasądkolonia karnazdrada stanu
Powiązane
W tych krajach Rosja rekrutuje najemników do armii walczącej w Ukrainie
W tych krajach Rosja rekrutuje najemników do armii walczącej w Ukrainie
Putin
Rosja pogrąża się w kryzysie. "Księgowa" Putina o tragicznej sytuacji firm
Władimir Putin
Europa popełniła błąd? "Rosja może się zmienić, czego przykładem są Niemcy"
Wojna na wyniszczenie. Rosja krwawi szybciej niż ZSRR w Afganistanie
Wojna na wyniszczenie. Rosja krwawi szybciej niż ZSRR w Afganistanie
Putin
Rosja potrzebuje roku do przygotowania ataku na NATO. Nowe ustalenia wywiadu
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDwóch rosyjskich fizyków skazanych za zdradę stanu. Trafią do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze »
Zobacz
|
studia, studenci
Lista najmniej obleganych kierunków studiów. Każdy chętny się dostanie
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
upał temperatura pogoda
Potężne uderzenie gorąca nad Polską. Termometry wskażą nawet 34 stopnie, Znamy datę apogeum
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj