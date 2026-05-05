Dwóch rosyjskich fizyków skazanych za zdradę stanu. Trafią do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze

Naukowcy czekają na uprawomocnienia się wyroku

Zwiegincew i Gałkin badali hiperdźwięki, czyli fale dźwiękowe o bardzo wysokiej częstotliwości. Do czasu uprawomocnienia się wyroku naukowcy będą przebywać w areszcie domowym.

Zwiegincew, pracownik Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Rosyjskiej Akademii Nauk, został zatrzymany w kwietniu 2023 r. Natomiast Gałkin - zatrzymany pod koniec tego samego roku - jest docentem Uniwersytetu Politycznego w Tomsku i stałym współpracownikiem Zwiegincewa przy pisaniu artykułów.

To nie pierwszy taki przypadek w Rosji

Nie wiadomo, za co konkretnie ich skazano. Według dziennika "Kommiersant" przyczyną wytoczenia im sprawy był artykuł dotyczący dynamiki gazów w jednym z zagranicznych pism naukowych.

We wrześniu 2024 r. na 15 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze sąd w Moskwie skazał za zdradę stanu rektora Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Aleksandra Szypluka. Według nieoficjalnych informacji zarzucano mu przekazanie za granicę informacji i broni hipersonicznej. Uczony nie przyznał się do winy, twierdząc, że wiadomości te są ogólnie dostępne.