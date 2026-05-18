Skandaliczna gala MMA zablokowana. Ministra Kotula ujawnia: Grożono mi

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 11:32
Katarzyna Kotula/PAP
Ministra ds. równości Katarzyna Kotula złożyła w poniedziałek zeznania w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku jako świadek ws. planowanej gali "Kloszard Kombat" federacji Prime MMA. Kotula wyraziła oburzenie ws. wykorzystywania osób w trudnej sytuacji życiowej. Zwróciła też uwagę na konieczność systemowego zablokowania monetyzacji patotreści.

Zawiadomienie w sprawie zamiaru zorganizowania wydarzenia złożyło 31 marca gdańskie biuro poselskie Katarzyny Kotuli.

Kotula: Nie ma zgody na monetyzację takich działań

Jak wyjaśniła ministra przed wejściem do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, celem organizatorów miało być zaangażowanie do walk w klatkach osób w kryzysie bezdomności, z niepełnosprawnościami oraz osób, co do których istnieje podejrzenie, że nie mają pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych.

Chcemy wysłać jasny sygnał, że nie ma zgody na promocję agresji i przemocy, ale przede wszystkim nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej – powiedziała Kotula.

"Kloszard Kombat". Wycofanie się organizatora po skandalu

Planowane przez federację Prime MMA wydarzenie "Kloszard Kombat" wywołało falę oburzenia opinii publicznej wiosną tego roku. W walkach w klatkach mieli brać udział m.in. ludzie bezdomni, a organizatorzy promowali je w swoich mediach społecznościowych. Pod naciskiem krytyki, m.in. ze strony polityków i aktywistów, oraz po cofnięciu zgody na wynajem hali przez władze Lubina, federacja ostatecznie wycofała się z organizacji tego formatu.

Katarzyna Kotula poinformowała, że w zawiadomieniu do prokuratury wnioskuje m.in. o ustalenie, czy z uczestnikami zawierano umowy lub składano oświadczenia woli i zabezpieczenie tych dokumentów, a także sprawdzenie warunków finansowych oferowanych uczestnikom oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za rekrutację.

Kotula: Grożono mi w związku z tym tematem

Zaznaczyła jednocześnie, że choć gala ostatecznie się nie odbyła, to organizatorzy "patogal" wciąż szukają nowych lokalizacji i formatów, by zarabiać na takich treściach. Ujawniła również, że w związku z zajęciem się tym tematem otrzymała "ostrzeżenia oraz sugerowano jej, by przestała się nim zajmować".

Ministra ds. równości podkreśliła ponadto, że kluczowe są zmiany systemowe. Poinformowała, że w Sejmie trwają obecnie prace nad połączonymi projektami poselskimi Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, które zakładają penalizację patostreamingu oraz treści, w których osoby są poniżane lub zmuszane do przemocy.

Równolegle – jak przekazała – w Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad projektem, który ma na celu ograniczenie dostępu małoletnich do szkodliwych materiałów, zmuszenie platform cyfrowych do odpowiedzialności za publikowane treści oraz wprowadzenie skutecznej weryfikacji wieku użytkowników.

Czym jest Prime MMA?

Prime MMA to polska federacja założona w 2021 r. organizująca gale typu freak fight. To pojedynki toczone głównie na zasadach MMA (mixed martial arts – mieszane sztuki walki), podczas których walczą m.in. celebryci, youtuberzy, influencerzy.

