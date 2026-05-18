USA zakazuje tego produktu. Wpływ na mózg okazał się zbyt niebezpieczny

Weronika Papiernik
Stany Zjednoczone zakazały stosowania czerwonego barwnika nr 3, czyli erytrozyny (E127). Dodatek ten budził niepokój naukowców od wielu lat, a mimo tego w Polsce nadal nie jest zakazany. Czym jest dokładnie ten barwnik i gdzie można go znaleźć?

Czym jest barwnik E127?

Red Dye No. 3, znany również pod nazwą chemiczną jako erytrozyna lub E127, to syntetyczny barwnik pochodzący z ropy naftowej. Należy on do rodziny barwników ksantenowych, które nadają produktom jasny, wiśniowoczerwony kolor. Jest powszechnie stosowany w celu poprawy atrakcyjności wizualnej żywności, napojów i kosmetyków.

Jego żywy odcień i stabilność pod wpływem światła sprawiły, że przez dziesięciolecia był podstawowym dodatkiem w wielu produktach. Jednak kwestia jego bezpieczeństwa od dawna budzi kontrowersje, wywołując debaty wśród pracowników służby zdrowia i organów regulacyjnych.

W styczniu 2025 r. amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) oficjalnie ogłosiła zakaz stosowania Red Dye No. 3 w żywności i lekach przyjmowanych doustnie. Producenci żywności mają czas na usunięcie go ze składu do stycznia 2027 r., a firmy farmaceutyczne do stycznia 2028 r.

Gdzie można znaleźć barwnik?

Barwnik ten był powszechnie stosowany w wielu towarach konsumpcyjnych. Do najczęstszych zastosowań należą:

  • Żywność: Cukierki, wypieki, wiśnie maraschino, owoce kandyzowane i niektóre przetworzone przekąski często zawierają E127, aby uzyskać intensywną czerwień.
  • Napoje: Napoje gazowane, syropy smakowe i napoje w proszku są często barwione tym środkiem, by wyglądały bardziej zachęcająco.
  • Leki: Leki w płynie i tabletki do żucia często wykorzystują syntetyczne barwniki w celu kodowania kolorami i budowania rozpoznawalności marki.
  • Kosmetyki: Produkty takie jak szminki, róże i lakiery do paznokci tradycyjnie opierały się na Red Dye No. 3 ze względu na jego trwały i wyrazisty pigment (choć w USA zakazano go w kosmetykach już w 1990 roku).

Inne produkty: E127 można znaleźć również w karmach dla zwierząt oraz elementach dekoracyjnych, takich jak lukry do ciast.

Dlaczego barwnik E127 został zakazany?

Decyzja o zakazie wynika głównie z rosnącej liczby dowodów na potencjalne ryzyko zdrowotne. Największym problemem jest powiązanie barwnika z nowotworami. Badania prowadzone już w latach 80. wykazały, że wysokie dawki E127 powodowały guzy tarczycy u szczurów laboratoryjnych. FDA, opierając się na tzw. klauzuli Delaneya (która zabrania stosowania jakichkolwiek dodatków wywołujących raka u zwierząt lub ludzi), zdecydowała o ostatecznym wycofaniu barwnika.

Syntetyczne barwniki są łączone z problemami takimi jak nadpobudliwość (ADHD), deficyty uwagi i impulsywność. Dzieci są szczególnie narażone ze względu na mniejszą masę ciała i rozwijający się mózg. Przez lata istniała luka prawna: w USA barwnik był zakazany w kosmetykach od 1990 roku, ale dopuszczony w żywności.

Kontrowersje wokół E127 skłoniły producentów do szukania bezpieczniejszych opcji. Coraz popularniejsze stają się barwniki pochodzące z buraków, papryki czy kurkumy.

Czy E127 występuje w Polsce?

W Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej (w tym w Polsce) stosowanie E127 jest już od dawna ograniczone. Zgodnie z przepisami unijnymi, erytrozyna może być dodawana niemal wyłącznie do wiśni konserwowanych syropem (typu maraschino) oraz niektórych owoców kandyzowanych. W większości innych produktów spożywczych, które jemy na co dzień, jest ona niedozwolona.

