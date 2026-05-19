Węgrzy odwołali ambasadora w Polsce. Oto powód

Beata Zatońska
53 minut temu
Peter Magyar
Premier Węgier Peter Magyar niedługo przyjedzie do Polski/PAP/EPA
Minister spraw zagranicznych Węgier Anita Orban ogłosiła, że dotychczasowy ambasador w Polsce zostaje odwołany. Od 30 października 2024 roku ambasadorem Węgier w Polsce był Istvan Ijgyarto. Takie podano uzasadnienie.

"Stosunki polsko-węgierskie wkraczają w nową fazę. W najbliższych dniach przybędziemy do Polski z delegacją wysokiego szczebla, mając wspólny cel, jakim jest oparcie naszej współpracy na nowych fundamentach" - napisała Anita Orban.

Nowa era stosunków polsko-węgierskich

"Nowa era wymaga nowego podejścia. Dlatego też postanowiłem odwołać ambasadora Węgier w Warszawie, ponieważ uważam, że nowy kierunek naszej polityki zagranicznej powinien być reprezentowany przez nowego wysłannika, który będzie w stanie wiarygodnie i konsekwentnie go realizować w nadchodzącym okresie" - ogłosiła szefowa węgierskiej dyplomacji.

Wizyta premiera Węgier w Polsce

Premier Węgier Peter Magyar odbędzie w tym tygodniu swoją pierwszą zagraniczną podróż w roli szefa węgierskiego rządu. We wtorek przybędzie do Krakowa, następnie uda się do Warszawy, a wizytę w Polsce zakończy w Gdańsku. Magyar ma się w Polsce spotkać z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim, byłym prezydentem Lechem Wałęsą oraz metropolitą krakowskim kard. Grzegorzem Rysiem.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: ambasadorPolskawęgry
