Węgrzy odwołali ambasadora w Polsce. Oto powód

"Stosunki polsko-węgierskie wkraczają w nową fazę. W najbliższych dniach przybędziemy do Polski z delegacją wysokiego szczebla, mając wspólny cel, jakim jest oparcie naszej współpracy na nowych fundamentach" - napisała Anita Orban.

Nowa era stosunków polsko-węgierskich

"Nowa era wymaga nowego podejścia. Dlatego też postanowiłem odwołać ambasadora Węgier w Warszawie, ponieważ uważam, że nowy kierunek naszej polityki zagranicznej powinien być reprezentowany przez nowego wysłannika, który będzie w stanie wiarygodnie i konsekwentnie go realizować w nadchodzącym okresie" - ogłosiła szefowa węgierskiej dyplomacji.

Wizyta premiera Węgier w Polsce

Premier Węgier Peter Magyar odbędzie w tym tygodniu swoją pierwszą zagraniczną podróż w roli szefa węgierskiego rządu. We wtorek przybędzie do Krakowa, następnie uda się do Warszawy, a wizytę w Polsce zakończy w Gdańsku. Magyar ma się w Polsce spotkać z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim, byłym prezydentem Lechem Wałęsą oraz metropolitą krakowskim kard. Grzegorzem Rysiem.