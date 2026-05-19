Tragiczny wypadek w Pomorskiem. Dwie osoby nie żyją

Dwie osoby zginęły w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym w Chrząstowie w powiecie człuchowskim. Jak informuje policja, z powodu wypadku droga krajowa nr 22 jest zablokowana w obu kierunkach.
Do wypadku doszło we wtorek kilka minut przed godz. 6.00 na DK22 w Chrząstowie. Zderzył się tam samochód osobowy z ciężarowym.
Policja ustala przebieg wypadku
"Dwie osoby zginęły. Droga między Jaromierzem a Chrząstowem jest zablokowana w obu kierunkach. Wyznaczane są objazdy drogami lokalnymi. Służby pracują na miejscu zdarzenia" podał dyżurny PID.
Źródło PAP
