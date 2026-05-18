Władimir Putin leci do Pekinu. O tym będzie rozmawiał z Xi Jinpingiem

Zwiększone dostawy rosyjskiego gazu do Chin

Putin przybędzie do Pekinu wraz z wyższymi rangą urzędnikami i szefami największych banków i firm, w tym Rosnieftu, Gazpromu i Novateku - ogłosił doradca Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow.

Zaznaczył, że przywódcy będą rozmawiać o wszystkich aspektach relacji dwustronnych, w tym o projekcie drugiej nitki gazociągu Siła Syberii. Druga linia mogłaby przesyłać do 50 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie z rosyjskiej Arktyki przez Mongolię do Chin. We wrześniu państwowe koncerny obu państw, Gazprom i CNPC, uzgodniły zwiększenie dostaw rosyjskiego gazu do Chin z 38 do 44 mld metrów sześciennych rocznie.

Uszakow dodał, że relacje między Moskwą a Pekinem są coraz ważniejsze, a Rosja zwiększyła o jedną trzecią dostawy ropy naftowej do Chin - do 31 ton w pierwszym kwartale 2026 r.

Putin w Pekinie wyląduje tuż po Trumpie

W ubiegłym tygodniu w Pekinie gościł prezydent USA Donald Trump. Doradca Kremla zapewnił, że obie wizyty nie są ze sobą związane, a podróż rosyjskiego przywódcy do Chin była już uzgodniona wcześniej.

Chiny i Rosja zintensyfikowały relacje po 2022 r., czyli po rozpoczęciu pełnowymiarowej inwazji Kremla na Ukrainę. Pekin i Moskwa przedstawiają się jako alternatywa dla zachodniego porządku światowego. Mimo że ChRL deklaruje neutralność w sprawie wojny w Ukrainie, to nie potępiła rosyjskiej agresji, a zarazem zwiększyła współpracę polityczną, wojskową i gospodarczą z Rosją.