Dziennik Gazeta Prawana logo

Władimir Putin leci do Pekinu. O tym będzie rozmawiał z Xi Jinpingiem

oprac. Michał Ignasiewicz
47 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Władimir Putin leci do Pekinu. Będzie rozmawiał z Xi Jinpingiem o gazociągu Siła Syberii 2
Władimir Putin leci do Pekinu. Będzie rozmawiał z Xi Jinpingiem o gazociągu Siła Syberii 2/East News
Władimir Putin przyleci we wtorek wieczorem do Pekinu, a w środę spotka się z Xi Jinpingiem. Rozmowy prezydenta Rosji z przywódcą Chin będą dotyczyły m.in. dostaw energii, w tym proponowanego gazociągu Siła Syberii 2.

Zwiększone dostawy rosyjskiego gazu do Chin

Putin przybędzie do Pekinu wraz z wyższymi rangą urzędnikami i szefami największych banków i firm, w tym Rosnieftu, Gazpromu i Novateku - ogłosił doradca Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow.

Putin z oficjalną wizytą w Chinach? Kreml wydał oświadczenie
Putin z oficjalną wizytą w Chinach? Kreml wydał oświadczenie

Zaznaczył, że przywódcy będą rozmawiać o wszystkich aspektach relacji dwustronnych, w tym o projekcie drugiej nitki gazociągu Siła Syberii. Druga linia mogłaby przesyłać do 50 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie z rosyjskiej Arktyki przez Mongolię do Chin. We wrześniu państwowe koncerny obu państw, Gazprom i CNPC, uzgodniły zwiększenie dostaw rosyjskiego gazu do Chin z 38 do 44 mld metrów sześciennych rocznie.

Uszakow dodał, że relacje między Moskwą a Pekinem są coraz ważniejsze, a Rosja zwiększyła o jedną trzecią dostawy ropy naftowej do Chin - do 31 ton w pierwszym kwartale 2026 r.

Putin w Pekinie wyląduje tuż po Trumpie

W ubiegłym tygodniu w Pekinie gościł prezydent USA Donald Trump. Doradca Kremla zapewnił, że obie wizyty nie są ze sobą związane, a podróż rosyjskiego przywódcy do Chin była już uzgodniona wcześniej.

Chiny i Rosja zintensyfikowały relacje po 2022 r., czyli po rozpoczęciu pełnowymiarowej inwazji Kremla na Ukrainę. Pekin i Moskwa przedstawiają się jako alternatywa dla zachodniego porządku światowego. Mimo że ChRL deklaruje neutralność w sprawie wojny w Ukrainie, to nie potępiła rosyjskiej agresji, a zarazem zwiększyła współpracę polityczną, wojskową i gospodarczą z Rosją.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: RosjaWładimir PutinChinyPutin
Powiązane
Putin
Zmiana prawa w Rosji. Putin ma formalne podstawy do rozpętania kolejnej wojny
Putin
Rosja pręży nuklearne muskuły. Putin zapowiedział dalszą modernizację arsenału
Russia conducts test launch of Sarmat Intercontinental ballistic missile (ICBM)
Rosja testuje nową broń. Putin potwierdza: Rakieta ma zasięg 35 tys. km
Putin do wymiany? "Jest poczucie, że coś się dzieje"
Putin do wymiany? "Jest poczucie, że coś się dzieje"
Putin
Putin mówi o końcu wojny w Ukrainie. Wskazał mediatora
Putin postawił Ukrainie ultimatum. Rosja wezwała do ewakuacji dyplomatów z Kijowa
Putin postawił Ukrainie ultimatum. Rosja wezwała do ewakuacji dyplomatów z Kijowa
oprac. Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWładimir Putin leci do Pekinu. O tym będzie rozmawiał z Xi Jinpingiem »
Zobacz
|
17 milionów złotych w Lotto przepadło. Największa utracona wygrana w historii Polski
17 milionów złotych w Lotto przepadło. Największa utracona wygrana w historii Polski
Kierowca senior samochód badania lekarskie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła. Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
quiz, kobieta
Trudny quiz. Każdy z wynikiem 10/10 wchodzi do grona mistrzów ortografii
tankowanie auta na stacji Orlen ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 19 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Eurowizja
Management Viki Gabor wydał oświadczenie. Chodzi o 12 punktów dla Izraela
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj