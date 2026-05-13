Rosja pręży nuklearne muskuły. Putin zapowiedział dalszą modernizację arsenału

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 18:01
Władimir Putin ogłosił dalszą rozbudowę rosyjskiego arsenału nuklearnego. Kreml stawia na nowoczesne systemy rakietowe, w tym budzący kontrowersje pocisk Sarmat, który ma osiągnąć gotowość bojową jeszcze w tym roku. Zapowiedź ta padła w momencie, gdy wygasł ostatni traktat ograniczający zbrojenia między USA a Rosją.

Władimir Putin zapowiedział w środę, że Rosja nie zwolni tempa w rozwoju swojej najgroźniejszej broni. Podczas wizyty w Moskiewskim Instytucie Inżynierii Cieplnej lider Kremla jasno określił priorytety: Moskwa zamierza modernizować strategiczne siły jądrowe.

Rosyjski przywódca planuje budowę nowych systemów rakietowych o zwiększonej sile bojowej. Jak podaje agencja Reutera, Putin chce w ten sposób zagwarantować Rosji przewagę militarną na kolejne lata.

Rakieta Sarmat. Nowa broń w rękach Kremla

Kluczowym elementem planu Putina jest międzykontynentalna rakieta balistyczna Sarmat. Wojsko przeprowadziło już udany test tego pocisku, a Putin zapowiedział, że rakieta osiągnie gotowość bojową pod koniec 2026 roku. Sarmat posiada parametry, które budzą niepokój ekspertów: zasięg do 35 tysięcy kilometrów, przenoszenie głowic nuklearnych, pocisk porusza się nie tylko po torze balistycznym, ale także suborbitalnym.

Putin kolejny raz wyraził przekonanie, że rosyjska technologia wyprzedza zachodnie systemy obronne. Jego zdaniem nowe rakiety "przełamią wszystkie obecne i przyszłe systemy obrony przeciwrakietowej".

Kreml przekonuje, że modernizacja arsenału jest konieczna, a jednocześnie dba o pozory komunikacji z Zachodem. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, oświadczył, że Rosja uprzedziła USA oraz inne kraje o ostatniej próbie rakietowej.

Rosja testuje nową broń. Putin potwierdza: Rakieta ma zasięg 35 tys. km

Koniec traktatów

5 lutego 2026 roku wygasł traktat Nowy START – ostatnie porozumienie między USA a Rosją, które ograniczało liczbę głowic nuklearnych. Obecnie oba mocarstwa nie mają żadnych prawnych ograniczeń w rozbudowie swoich arsenałów. Wygaśnięcie umowy, podpisanej pierwotnie w 2010 roku, otwiera drogę do nowego wyścigu zbrojeń, o czym świadczą najnowsze deklaracje płynące z Moskwy.

