Problem z wilkami. Cztery gminy dostały zgodę od dyrekcji

Rzecznik prasowa RDOŚ w Olsztynie Justyna Januszewicz przekazała PAP, że Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wydał zgodę na umyślne płoszenie i niepokojenie wilków gminom Gietrzwałd, Kalinowo, Mrągowo i Kurzętnik. Do RDOŚ w Olsztynie o zgodę na płoszenie wilków wystąpiły też dwie osoby fizyczne i ją otrzymały.

Zasady płoszenia wilków

„Płoszenia i niepokojenia wilka nie wolno prowadzić prewencyjnie. Czynności można realizować tylko w sytuacji faktycznego zaobserwowania tego zwierzęcia na terenie objętym zezwoleniem. W ciągu jednego dnia możliwe jest maksymalnie 4-krotne użycie urządzeń hukowych w odstępach co 15 minut. W przypadku konieczności prowadzenia czynności związanych z płoszeniem lub niepokojeniem w godzinach nocnych (tj. między 22.00 a 6.00 ) możliwe jest maksymalnie 2-krotne użycie urządzeń hukowych w odstępie 30 minut" - poinformowała PAP Januszewicz.

Wilki będą mogły być płoszone petardami hukowymi, pistoletami hukowymi, racami oraz strzelbami CO2 RAM T4E HDX 68, o energii kinetycznej poniżej 17 dżuli, przy celowaniu wyłącznie w zad lub bok zwierzęcia.

„Zabroniono celowania w głowę oraz korzystania z tzw. armatek hukowych oraz urządzeń mogących znacząco negatywnie wpływać na sąsiadujące obszary chronione i inne gatunki objęte ochroną gatunkową" - podkreśliła Januszewicz.

Problem wilków w Warmii i Mazurach

Wilki w warmińsko-mazurskim coraz częściej są widywane przy zabudowaniach gospodarskich, domach, we wsiach. W ostatnich dniach gmina Dywity ostrzegła mieszkańców o występowaniu wilków w pobliżu wiosek.

- Wilki są u nas coraz większym problemem, bo coraz mniej boją się ludzi, podchodzą pod podwórka, chodzą po wioskach. Mamy to udokumentowane nagraniami z monitoringów, ludzie wysyłają nam filmy i zdjęcia - przyznała w rozmowie z PAP Magdalena Karpiak z gietrzwałdzkiego urzędu gminy, która monitoruje w tym samorządzie kwestie związane z wilkami.

Gmina Gietrzwałd otrzymała zgodę na płoszenie wilków we wsiach: Sząbruk, Naglady, Unieszewo, Pęglity, Tomaryny, Biesal, Guzowy Piec, Śródka, Woryty, Rentyny i Łupstych. - Teraz mieszkańcy tych wsi mogą wystąpić do gminy o oficjalną zgodę na płoszenie wilków. Na razie w tej sprawie zgłosiła się tylko jedna osoba - powiedziała PAP Karpiak i przyznała, że samorząd z Gietrzwałdu wystąpił też do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zgodę na odstrzał wilków. Sprawa jest procedowana.

W minionym roku RDOŚ w Olsztynie wydała 12 zezwoleń na płoszenie wilków. Mieszkańcy warmińsko-mazurskiego w ubiegłym roku zgłosili do RDOŚ 162 szkody wyrządzone przez wilki, czyli o 65 mniej niż w 2024 r. Oszacowane odszkodowania wyniosły 411 tys. zł, to o 215 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

Szkody wyrządzone przez te drapieżniki dotyczyły głównie zagryzionego bydła, owiec, hodowlanych danieli i jeleni. Najwięcej było ich w powiecie gołdapskim (29), braniewskim (15), elbląskim (15), piskim (14) i ostródzkim (13).