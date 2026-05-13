Przywrócili ceremonię sprzed kilkuset lat. Nowa atrakcja Krakowa

oprac. Agnieszka Maj
55 minut temu
Kraków, Barbakan
Strażnicy miejscy w towarzystwie hejnalisty i przedstawiciela Muzeum Krakowa będą po godz. 10 uroczyście otwierać bramę w Barbakanie, nawiązując do XVIII-wiecznego zwyczaju. Ideą nowej atrakcji jest pokazywanie Krakowa jako miasta otwartego i dostępnego dla wszystkich.

Porozumienie o "przywróceniu Ceremoniału Otwierania Bram Miasta w krakowskim Barbakanie" podpisali w czwartek dyrektor Muzeum Krakowa Michał Niezabitowski, Komendant miejski PSP w Krakowie Arkadiusz Kielin, komendant Straży Miejskiej Zbigniew Ulman oraz prezes organizacji turystycznej Kraków Tourism Alliance Grzegorz Soszyński.

Otwieranie tzw. Bramy Kleparskiej

Zgodnie z ustaleniami, otwieranie tzw. Bramy Kleparskiej będzie się odbywać codziennie oprócz poniedziałków po hejnale o godz. 10. Hejnalista w towarzystwie dwóch Strażników Miejskich oraz pracownika Muzeum Krakowa przejdzie od kościoła Mariackiego przed Bramę Floriańską z płaskorzeźbą św. Floriana i herbem Krakowa. Po oddaniu tam pokłonu grupa podejdzie na Most Kleparski. Tam, około godz. 10.20 z podwyższenia w bramie hejnalista zagra fragment XV-wiecznej melodii "Cracovia Civitas", a dwóch strażników miejskich otworzy bramę prowadzącą do Barbakanu.

Chcieliśmy, zainspirowani historycznymi dokumentami, wkomponować na nowo w miejską tkankę wspomnienie o kiedyś niezwykle znaczącym i praktycznym działaniu, nadając mu nieco bardziej współczesną formę – powiedział Łukasz Walas z Muzeum Krakowa podczas konferencji prasowej. Barbakan jest jednym z oddziałów MK.

Zwrócił uwagę, że ceremoniał nawiązuje do zasad uwzględnionych w "Ordynacji zamykania bram w mieście Krakowie" z 1721 roku, która szczegółowo opisywała codzienne czynności związane z dbaniem o bezpieczeństwo Krakowa, w tym codziennie otwieranie i zamykanie bram przez strażników miasta.

Dyrektor muzeum zwrócił uwagę na zaangażowanie w inicjatywę współczesnych funkcjonariuszy straży pożarnej i straży miejskiej. Wiedzieliśmy, że to nie ma sensu, jeśli służby miejskie z nami nie będą. To nie może być teatrzyk, to musi być żywy obrzęd, który sięga w głąb miasta – podkreślił dr Michał Niezabitowski.

Inicjatorzy ceremoniału jako ideę główną wskazują pokazywanie Krakowa jako miasta otwartego i dostępnego dla wszystkich. Na symboliczny wymiar tego gestu zwrócił uwagę prezes organizacji turystycznej Kraków Tourism Alliance Grzegorz Soszyński, który zauważył, że ceremoniał przypomina przyjęcie gości przez gospodarza.

Czytam w tym kluczu otwarcie bram Barbakanu: to jest otwartość Krakowa, mieszkańców na turystów, którzy do tego miasta chcą przyjeżdżać. Z drugiej strony (…) Krakowianie są gospodarzami tego miejsca. Ci, którzy do tego Krakowa przyjeżdżają, muszą pamiętać o szacunku dla dziedzictwa, relacji społecznych, które w tym mieście istnieją – powiedział.

Ceremoniał dbania o bezpieczeństwo Krakowa

W 1574 roku Rada Miejska wydała dokument regulujący kwestię bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia Krakowa i jego mieszkańców. Była to reakcja na porzucenie przez króla Henryka Walezego Zamku Królewskiego na Wawelu z zamiarem powrotu do ojczystej Francji. Sygnałem do zbiórki dla mieszkańców w razie niebezpieczeństwa miała być odgrywana z Wieży Ratuszowej "Bogurodzica".

Procedura ta znalazła kontynuację w pochodzącej z roku 1721 "Ordynacji zamykania bram w mieście Krakowie”, w której opisano cały proces dbania o bezpieczeństwo Krakowa, w tym otwieranie bram miejskich rano i zamykanie ich wieczorem. Strażnicy Miejscy z komendantem odbierali od prezydenta miasta klucze, kontrolowali bramy, a następnie otwierali lub zamykali je na kłódki i zamki. Następnie oddawali klucze i zdawali prezydentowi raport. Procedura była powtarzana rano i wieczorem.

Źródło PAP
