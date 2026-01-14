W reklamach kardynał Grzegorz Ryś reklamuje m.in. cudowne zioła, lekarstwa i fundusze inwestycyjne. Jak się okazuje to oszustwo, w którym dzięki sztucznej inteligencji wykorzystano wizerunek duchownego.

Oświadczenie krakowskiej kurii

Krakowska kuria zareagowała na w sprawie reklam wykorzystujących wizerunek nowego metropolity krakowskiego. Kuria opublikowała we wtorek (13 stycznia) oświadczenie w tej sprawie rzecznika Archidiecezji Krakowskiej.

"Archidiecezja Krakowska informuje, że nagrania jakichkolwiek reklam z udziałem Księdza Kardynała Grzegorza Rysia, szczególnie promujące suplementy diety, lekarstwa i fundusze inwestycyjne, pojawiające się w przestrzeni internetowej to tzw. deepfake, czyli materiały fałszywe" - napisał w oświadczeniu ks. Łukasz Michalczewski, rzecznik Archidiecezji Krakowskiej.

Kard. Ryś nigdy nie brał udziału w reklamach

Rzecznik podkreślił, że ksiądz kardynał nigdy nie brał udziału w reklamach, a wykorzystanie wizerunku Metropolity Krakowskiego narusza Jego dobra osobiste. "Ostrzegamy wszystkich przed manipulacją, dezinformacją i oszustwem" - napisał.

Rzecznik kurii dodał że "autentyczne nagrania prawdziwych słów Kardynała Grzegorza Rysia można odnaleźć na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Archidiecezji Krakowskiej". Kardynał Grzegorz Ryś w grudniu oficjalnie objął urząd metropolity krakowskiego. Zastąpił abp. Marka Jędraszewskiego.