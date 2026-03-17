Wyspa Chark: Serce reżimu

Dlaczego ta skalista wyspa jest tak istotna? To tutaj bije finansowe tętno Iranu. Od lat 60 ubiegłego wieku Chark pełni rolę gigantycznego terminala naftowego i magazynu surowców.

Przez tutejsze porty przechodzi niemal cała irańska ropa trafiająca na światowe rynki. Wpływy z surowców obsługiwanych na wyspie stanowią blisko połowę budżetu państwa (szacowanego na 106 mld dolarów w 2026 roku - według danych na portalu gazeta.pl.

Zyski z Chark bezpośrednio finansują Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, pozwalając im utrzymywać aparat represji mimo gospodarczej zapaści kraju.

Czy desant jest już przesądzony?

Amerykańska administracja wysyła coraz wyraźniejsze sygnały. Według nieoficjalnych informacji, 31 Jednostka Ekspedycyjna Marines (MEU) stacjonująca dotychczas w rejonie Okinawy, otrzymała rozkaz przebazowania na Bliski Wschód.

Ruchy wojsk zbiegły się w czasie z punktowymi nalotami USA na cele militarne na wyspie. Co istotne, oszczędzono infrastrukturę przemysłową, co eksperci interpretują jako chęć przejęcia sprawnych instalacji, a nie ich zniszczenia. Jak zauważył Jarrod Agen z Rady Narodowej Dominacji Energetycznej: Koniec końców nie będziemy musieli się przejmować tymi problemami z cieśniną Ormuz, bo wyrwiemy całą ropę z rąk terrorystów.

Operacja wysokiego ryzyka

Zajęcie Chark to logistyczny koszmar. Wyspa leży zaledwie 25 kilometrów od wybrzeża Iranu, co czyni ją łatwym celem dla lądowych systemów rakietowych i dronów.

Główne wyzwania dla US Marines:

Dostarczenie sił : Ze względu na blokadę cieśniny Ormuz, klasyczny desant morski jest ryzykowny. Bardziej prawdopodobny jest przerzut sił specjalnych i Marines przy użyciu zmiennopłatów MV-22 Osprey z baz w Arabii Saudyjskiej lub Kuwejtu.

: Ze względu na blokadę cieśniny Ormuz, klasyczny desant morski jest ryzykowny. Bardziej prawdopodobny jest przerzut sił specjalnych i Marines przy użyciu zmiennopłatów MV-22 Osprey z baz w Arabii Saudyjskiej lub Kuwejtu. Obrona garnizonu : Utrzymanie małej wyspy pod ciągłym ostrzałem z kontynentu wymagałoby stałej obecności systemów przeciwlotniczych, których zaopatrywanie w warunkach wojennych byłoby niezwykle trudne.

: Utrzymanie małej wyspy pod ciągłym ostrzałem z kontynentu wymagałoby stałej obecności systemów przeciwlotniczych, których zaopatrywanie w warunkach wojennych byłoby niezwykle trudne. Pułapki i sabotaż: Wyspa, nazywana "zakazaną" ze względu na ścisłą kontrolę Pasdaranów, może być zaminowana. Istnieje ryzyko, że Irańczycy wysadzą kluczowe terminale, byle nie oddać ich w ręce Amerykanów.

Plan Trumpa na zakończenie wojny

Dla Donalda Trumpa zajęcie Chark może być sposobem na wyjście z impasu. Po dwóch tygodniach nalotów reżim w Teheranie nie wykazuje chęci do kapitulacji, a blokada cieśniny Ormuz uderza w sojuszników USA. Przejęcie kontroli nad irańską ropą - wzorem działań podjętych wcześniej wobec Wenezueli - pozwoliłoby Waszyngtonowi ogłosić zwycięstwo bez konieczności pełnoskalowej inwazji na lądzie.

Jeśli 31 MEU utrzyma obecne tempo marszu, kluczowe rozstrzygnięcia mogą zapaść już na początku kwietnia.