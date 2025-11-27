Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała 26 listopada, że papież Leon XIV mianował nowym metropolitą krakowskim dotychczasowego metropolitę łódzkiego kard. Grzegorza Rysia. Zgodnie z decyzją papieża, do czasu objęcia urzędu administratorem apostolskim w Krakowie będzie abp Jędraszewski.

Abp Marek Jędraszewski ma 76 lat. W lipcu 2024 roku złożył na ręce papieża rezygnację z pełnionego urzędu metropolity krakowskiego. Papież ją przyjął, prosząc jednocześnie, aby nadal sprawował tę funkcję do czasu mianowania następcy. Oficjalna decyzja została ogłoszona dopiero teraz.

Marek Jędraszewski o nominacji kard. Grzegorza Rysia

Jak podała Archidiecezja Krakowska, abp Marek Jędraszewski pożegnał się ze współpracownikami podczas spotkania w kaplicy Arcybiskupów Krakowskich. Nawiązując do nominacji kard. Grzegorza Rysia, zauważył, że w pewnym sensie dzielą oni doświadczenie podobnej drogi.

Wpierw ja, teraz on, przybyliśmy do Krakowa właśnie z Łodzi. Z tym, że on do Łodzi przybył z Krakowa, a ja z Poznania. Jest to szczególne zrządzenie Bożej Opatrzności. Tak Pan Bóg chciał – powiedział. Polecam wszystkim bardzo serdecznie osobę Księdza Kardynała, mego następcę. Polecam jego osobę modlitwie po to, żeby to, co on będzie kontynuował jako wielkie, wspaniałe dziedzictwo Kościoła krakowskiego, przyniosło jak największe, najwspanialsze owoce duchowe. Także dla tej cząstki ojczyzny, która od wieków z Krakowem jest związana – dodał.

Kard. Grzegorz Ryś nowym metropolitą krakowskim

Kardynał Grzegorz Ryś urodził się 9 lutego 1964 r. w Krakowie. W w 1982 roku wstąpił do krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r. z rąk kard. Franciszka Macharskiego w katedrze wawelskiej.

Oprócz studiów teologicznych skończył studia na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej, na którym podjął studia doktoranckie. W 1994 r. uzyskał doktorat, a w 2000 r. habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii.

21 listopada 2020 roku papież Franciszek mianował abp. Grzegorza Rysia członkiem Dykasterii ds. Biskupów, a po kreacji kardynalskiej 4 października 2023 roku przedłużył kadencję w tej Dykasterii na kolejne 5 lat. 9 lipca 2023 r. papież Franciszek ogłosił jego nominację na kardynała.