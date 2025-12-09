Kardynał Grzegorz Ryś zaprosił krakowskich księży na rekolekcje. Mają odbyć się w grudniu w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie - poinformowała "Gazeta Wyborcza". Według gazety, zapowiedź tego spotkania wywołała panikę wśród ludzi Jędraszewskiego.

Nie dość, że odwołanie arcybiskupa i mianowanie kard. Rysia było dla niech zaskoczeniem, to teraz jeszcze szybki ingres i te rekolekcje. Sądzili, że mają jeszcze kilka miesięcy, a tu taka niespodzianka - powiedział "GW" jeden z księży. Inny podkreśla, że "ekipa zgromadzona wokół abpa Jędraszewskiego" była przekonana, że ma czas przynajmniej do połowy kolejnego roku.

Zmiana w krakowskim Kościele

Pod koniec listopada Konferencja Episkopatu Polski przekazała, że nowym arcybiskupem metropolitą krakowskim będzie kard. Grzegorz Ryś, dotychczasowy metropolita łódzki. Wyznaczył go papież Leon XIV. Oznacza to koniec rządów abpa Marka Jędraszewskiego w krakowskim Kościele, ponieważ duchowny przechodzi na emeryturę.

Reklama

Abp Marek Jędraszewski ma 76 lat. W lipcu 2024 roku złożył na ręce papieża rezygnację z pełnionego urzędu metropolity krakowskiego. Papież ją przyjął, prosząc jednocześnie, aby nadal sprawował tę funkcję.

Reklama

Kardynał Grzegorz Ryś urodził się 9 lutego 1964 r. w Krakowie. W w 1982 roku wstąpił do krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r. z rąk kard. Franciszka Macharskiego w katedrze wawelskiej.

"Ryś powinien zorganizować komisję śledczą"

Nominacja kard. Rysia sprawiła, że ludziom abpa Marka Jędraszewskiego zapalił się grunt pod nogami- powiedział jeden z księży gazecie. Inny duchowny z archidiecezji krakowskiej uważa, że kard. Grzegorz Ryś powinien zorganizować komisję śledczą złożoną z duchownych i świeckich, aby przeprowadzić audyt. Jego celem byłoby przyjrzenie się temu, co "działo się przez lata rządów abpa Jędraszewskiego i jego ludzi".