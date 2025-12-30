To liczba (wojskowych – PAP), jaka gwarantuje nam odparcie ponownej zbrojnej agresji. Ta liczba gwarantuje nam także planowy proces mobilizacji, bez ograniczeń – powiedział generał Ołeksandr Syrski w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji 24 Kanał.

Generał Syrski: Wycofanie wojsk z Donbasu jednym z wariantów

Dowódca odniósł się również do kwestii wycofania ukraińskich wojsk z nieokupowanej części Donbasu, co jest jednym z wymogów strony rosyjskiej. To jeden z wariantów – skomentował, dodając, że ta kwestia jest i jeszcze wielokrotnie będzie dyskutowana w ramach negocjacji.

Reklama

Generał Syrski: 800 tys. żołnierzy ukraińskiej armii jest wystarczające

Czwarty punkt 20-punktowego planu pokojowego, omawianego w ramach rozmów pomiędzy USA, Ukrainą i Rosją, zakłada ograniczenie liczebności armii ukraińskiej do 800 tys. żołnierzy.

Generał Syrski: Rosji nie udało się osiągnąć celów na 2025 rok

Naczelny dowódca ukraińskiej armii zauważył także, że Rosji nie udało się osiągnąć celów założonych na 2025 rok. Wróg planował zająć tereny obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i część dniepropietrowskiego oraz wysadzić desanty pod Chersoniem. To się nie udało – podkreślił Syrski.