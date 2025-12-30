Brytyjski tygodnik cytuje przewidywania powiązanej z Uniwersytetem Pensylwanii amerykańskiej firmy Good Judgment, która od lat cieszy się opinią ośrodka przygotowującego najlepsze prognozy.

Dobre prognozy dla Demokratów

Specjaliści Good Judgment oceniają, że szansa na to, iż w przyszłorocznych wyborach do Kongresu USA, wypadających w środku kadencji prezydenta, Demokraci zyskają większość w Izbie Reprezentantów, a Republikanie zachowają kontrolę nad Senatem, wynosi 62 proc. Prawdopodobieństwo, że Republikanie będą mieli większość w obu izbach Kongresu, oceniono na 23 proc., a szanse Demokratów na taki wynik – na 15 proc.

Kiepskie rokowania dla gospodarki USA

Rokowania dotyczące wzrostu gospodarczego USA są raczej pesymistyczne – prawdopodobieństwo, że wzrost PKB w stosunku do roku 2025 wyniesie między 0 a 2 proc., eksperci oceniają na 54 proc., a szansę na to, że będzie to między 2 a 4 proc. - na 38 proc.

Prawdopodobieństwo, że wzrost światowego PKB wyniesie w 2026 roku między 1,5 a 3 proc. oceniane jest na 45 proc., a tego, że będzie to między 3 a 4,5 proc. - na 44 proc.

Złe widoki dla Orbana i Trumpa

Szanse rządzącej na Węgrzech partii Fidesz premiera Viktora Orbana na zachowanie większości po wyborach parlamentarnych w 2026 roku to 32 proc., a na prawdopodobieństwo, że partia utraci swą pozycję – 43 proc.

Good Judgment ocenia, że widoki prezydenta USA Donalda Trumpa na otrzymanie Pokojowej Nagrody Nobla to 2 proc.