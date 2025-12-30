BBC potwierdziła tożsamość około 160 tys. osób, które poległy, walcząc po stronie Rosji w Ukrainie od początku konfliktu na pełną skalę. Eksperci ds. wojskowości zastrzegają, że liczba ta może stanowić od 45 do 65 proc. rzeczywistej liczby ofiar śmiertelnych. Wówczas oznaczałoby to, że zginęło od 243 tys. do 352 tys. Rosjan.

Rekordowe straty Rosji w ludziach

Brytyjska stacja nie podała konkretnej liczby, odnoszącej się do rekordowego współczynnika śmiertelności wojskowych z Rosji w ciągu minionych 10 miesięcy.

Według szacunków, w 2024 r. 15 proc. poległych rosyjskich żołnierzy stanowili ochotnicy. W tym roku odsetek ten wyniósł 33 proc.

"Rosja nadal rekrutuje więcej żołnierzy, niż traci"

BBC przytoczyła słowa zastępcy przewodniczącego rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Dmitrija Miedwiediewa, który oznajmił, że do października tego roku do wojska zgłosiło się 336 tys. osób, czyli znacznie ponad 30 tys. miesięcznie. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział później, że co miesiąc ginie około 25 tys. rosyjskich żołnierzy. "Jeśli obaj mają rację, Rosja nadal rekrutuje więcej żołnierzy, niż traci" – podkreśliła stacja.

Redakcja tego medium poinformowała, że roczny kontrakt dla nowego rosyjskiego rekruta może wynosić maksymalnie 10 mln rubli, czyli około 128 tys. dolarów. Wszystkie umowy podpisane od września 2022 r. z rosyjskim ministerstwem obrony są automatycznie przedłużane do zakończenia wojny.

Łączna liczba zabitych i rannych Rosjan

Według NATO łączna liczba zabitych i rannych Rosjan w wojnie prowadzonej w Ukrainie wynosi 1,1 mln. Jeden z urzędników oszacował, że liczba ofiar śmiertelnych to około 250 tys. – przekazała BBC.

Straty po stronie Ukrainy

Straty ponosi także strona ukraińska. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski szacował w lutym 2025 r. liczbę poległych żołnierzy na 46 tys., a rannych na froncie – na 380 tys. Dodał wówczas, że dziesiątki tysięcy innych osób zaginęło w misjach lub znajduje się w rosyjskiej niewoli.

Według analiz BBC liczba ofiar śmiertelnych wśród ukraińskich żołnierzy wynosi obecnie 140 tys.

Od początku pełnoskalowej wojny BBC, Mediazona oraz grupa wolontariuszy tworzą listę rosyjskich ofiar wojny, analizując oficjalne raporty, doniesienia medialne i informacje w sieciach społecznościowych, a także uwzględniając przypadki pojawienia się nowych pomników i nagrobków.