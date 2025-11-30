Abp Marek Jędraszewski odchodzi

W środę, 26 listopada Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła, że papież Leon XIV podjął decyzję o mianowaniu nowym metropolitą krakowskim dotychczasowego metropolitę łódzkiego kard. Grzegorza Rysia. Do czasu objęcia przez niego urzędu, czyli do 20 grudnia, administratorem apostolskim w Krakowie będzie abp Marek Jędraszewski.

Abp Marek Jędraszewski napisał list do wiernych

Już w niedzielę w kościele katolickim rozpoczyna się czas Adwentu. Arcybiskup Marek Jędraszewski z tej okazji napisał do wiernych list. Poinformował w nim o końcu swojej misji w Krakowie. Nie zabrakło w tym, co napisał duchowny, podziękowań, ale również przeprosin,

W związku z tym pragnę serdecznie podziękować wszystkim – księżom biskupom, braciom kapłanom, siostrom zakonnym, osobom życia konsekrowanego, wiernym świeckim – którzy wspierali mnie w dziele prowadzenia Kościoła Krakowskiego ku jego ostatecznym przeznaczeniom– napisał abp Jędraszewski.

Abp Marek Jędraszewski prosi o wybaczenie

Równocześnie proszę o wybaczenie, jeżeli kogoś zawiodłem lub sprawiłem przykrość – czytamy. Dodał, że w swojej posłudze zawsze starał się kierować dobrem Kościoła. Abp Jędraszewski poprosił również o modlitwę za swojego następcę.

Na koniec zwracam się do Was wszystkich, Drodzy Siostry i Bracia, z gorącą prośbą o modlitwę za nowego Biskupa Krakowskiego, aby dzięki obfitym Bożym łaskom i Waszemu duchowemu wsparciu godnie podejmował dziedzictwo Świętych Pasterzy naszego Kościoła: św. Stanisława, bł. Wincentego Kadłubka i św. Karola Wojtyły/Jana Pawła II – prosił abp Jędraszewski.