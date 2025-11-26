W środę Nuncjatura Apostolska poinformowała, że nowym metropolitą krakowskim zostanie dotychczasowy ordynariusz diecezji łódzkiej kard. Grzegorz Ryś. Zastąpi on abp. Marka Jędraszewskiego, który przeszedł na emeryturę.

Powrót kardynała Rysia do Krakowa

To powrót hierarchy do Krakowa, gdzie w latach 2011–2017 był biskupem pomocniczym. We wrześniu 2017 r. ówczesny papież Franciszek mianował go ordynariuszem w Łodzi.

Terlikowski: "Wesoły nam dziś dzień nastał"

Złośliwie można powiedzieć, że decyzja o mianowaniu nowego metropolity krakowskiego w wielu krakowskich parafiach została przyjęta "paschalnym hymnem": wesoły nam dziś dzień nastał– powiedział PAP Terlikowski.

Terlikowski: Papież Leon nie wycofuje się z drogi Franciszka

Dodał, że Kraków długo czekał na nowego metropolitę i wreszcie się doczekał. Fakt, że nowym metropolitą krakowskim został kard. Grzegorz Ryś, oznacza mocny sygnał, że papież Leon XIV nie chce wycofania się z drogi wyznaczonej przez papieża Franciszka – powiedział Terlikowski.

Jego zdaniem pewna część Konferencji Episkopatu Polski "wyraźnie życzyła sobie zejścia z tej drogi". Leon, wysyłając do Krakowa kard. Rysia, promuje duszpasterską i ewangelizacyjną otwartość – podkreślił publicysta.

Zmiana sytuacji Kościoła w Polsce?

Zapytany, czy decyzja ta w krótkim czasie zmieni sytuację Kościoła w Polsce, Terlikowski odpowiedział, że "to nie takie proste". Jeśli chodzi o władze KEP, są one już wybrane i raczej nie idą w kierunku bliskim kardynałowi Rysiowi – ocenił.

Kard. Grzegorz Ryś jest jedną z najbardziej wyrazistych postaci w Episkopacie. Zabierał głos w obronie migrantów i uchodźców; przeprosił Żydów w Polsce za zachowanie Grzegorza Brauna. Jest inicjatorem wielu wydarzeń o charakterze ewangelizacyjnym. Jako drugi biskup w Polsce zapowiedział powstanie diecezjalnej komisji do zbadania pedofilii w Kościele.