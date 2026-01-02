Wyniki sondażu są jednoznaczne

Wg opublikowanych w piątkowym wydaniu "Rzeczpospolitej" wyników sondażu, 45,9 proc. badanych uważa, że wojna raczej się nie skończy w 2026 r., a 13,7 proc., że zdecydowanie się nie skończy. 18,3 proc. liczy, że wojna raczej się zakończy, a 3,3 proc., że na pewno tak się stanie. 18,8 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Kto wierzy w koniec wojny w Ukrainie?

„Wśród tych, którzy przypuszczają, że konflikt na wschodzie nie zakończy się w 2026 r., dominują zwolennicy obozu władzy, ale wcale nie dużo mniej jest w tej grupie także stronników opozycji. Informacje o świecie czerpią z kanałów na YouTubie oraz podcastów, jak np. Kanał Zero czy Układ otwarty, oraz kanałów informacyjnych TVN 24, a także »Faktów« TVN" - pisze gazeta.

"Polacy nie wierzą Putinowi"

"Polacy są realistami" skomentował dla „Rz" gen. Stanisław Koziej, były szef BBN. Zaś według cytowanego przez gazetę byłego dowódcy GROM gen. Romana Polko, nasi rodacy nie wierzą w to, co mówi Władimir Putin. "Chociaż, jak na razie, nie znamy rezultatów rozmów pokojowych pomiędzy USA, Ukrainą i Rosją" - zastrzegł. Sondaż IBRIS został przeprowadzony metodą CATI w dn. 19-20 grudnia 2025 r. na 1068-osobowej grupie respondentów.

Zełenski: to więcej niż nazistowska okupacja

W orędziu noworocznym wygłoszonym w środę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraińcy chcą zakończenia wojny, ale nie końca Ukrainy i w żadnym razie nie poddadzą się Rosji. "Chcemy zakończenia wojny, ale nie zakończenia (istnienia) Ukrainy. Czy jesteśmy zmęczeni? Bardzo. Czy to znaczy, że jesteśmy gotowi się poddać? Głęboko myli się ten, kto tak myśli. I on przez te wszystkie lata nie zdołał zrozumieć, kim są Ukraińcy" - powiedział prezydent. Ukraiński przywódca przypomniał, że naród ukraiński żyje już 1407 dni w warunkach pełnowymiarowej wojny. "To więcej niż nazistowska okupacja wielu naszych miast podczas drugiej wojny światowej. 1407 dni niepokonanej Ukrainy" - podkreślił prezydent.