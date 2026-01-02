Pożar w kurorcie w Szwajcarii. Akcja ratunkowa trwała trzy godziny

Sylwestrowa zabawa została przerwana przez pożar. Wybuchł on w kurorcie w szwajcarskiej miejscowości Crans-Montana o godz. 1.30. Akcja ratunkowa trwała trzy godziny.

Dobę po tragedii hipotez dotyczących tego, co stało się w barze La Constellacion jest kilka. Przyczyny pożaru wciąż ustala prokuratura, która podkreśla, że na razie nikt nie jest podejrzany.

Pożar w kurorcie w Szwajcarii. Identyfikacja ofiar może potrwać

Szpitale w dziewięciu szwajcarskich miastach pracują na najwyższych obrotach. Możliwe, że część rannych trafi do Włoch. Południowy sąsiad Szwajcarii zgłosił gotowość medycznej pomocy. W nadchodzących dniach, priorytetem będzie ustalenie tożsamości osób, które zginęły. Chcemy jak najszybciej ich ciała wydać rodzinom. To zajmie kilka dni – zapowiedział szef policji kantonu Valais, Frédéric Gisler.

MSZ wydał komunikat. Czy wśród ofiar są Polacy?

MSZ wydało komunikat, z którego wynika, że wśród ofiar pożaru nie ma Polakow. Na razie są to wstępne informacje.

"W związku z pożarem w Crans-Montana, szwajcarskim kurorcie, Ambasada RP w Bernie pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami – policją oraz ratownikami medycznymi – a także z placówkami konsularnymi innych państw. Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby wśród poszkodowanych byli obywatele Polski. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco" - napisał rzecznik MSZ Łukasz Wiewiór w mediach społecznościowych.

Udostępnił też wpis polskiej ambasady w Szwajcarii: "Ambasada monitoruje sytuację w Crans-Montana. Jeśli jesteś obywatelem RP i potrzebujesz pomocy konsularnej, zadzwoń pod numer konsula dyżurnego +41 798 211 315".

Pożar w szwajcarskim kurorcie. Donald Tusk zadeklarował pomoc

Donald Tusk zamieścił w sieci wpis. "Wyrazy najgłębszego współczucia dla rodzin i bliskich ofiar pożaru w Crans-Montanie" - napisał szef rządu. Poinformował, że "Szwajcaria i kanton Valais mogą liczyć na polską solidarność". "Jesteśmy gotowi, na prośbę Szwajcarii, do udzielenia specjalistycznej opieki medycznej dla 14 poszkodowanych w polskich szpitalach" - czytamy.