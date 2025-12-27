Według informacji przekazywanych przez strażaków, ogień objął kontenery morskie przerobione na lokale usługowe.

Trwa akcja gaśnicza, duże zadymienie

Pożar nie został jeszcze opanowany, a sytuacja jest dynamiczna. W rejonie zdarzenia panuje duże zadymienie, które przedostało się również do sąsiednich kontenerów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ogniska pożaru. O pożarze jako pierwszy poinformował Miejski Reporter.

Apel policji i straży pożarnej

W rejonie zdarzenia panuje duże zadymienie, które przedostało się także do sąsiednich kontenerów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ogniska pożaru. Służby apelują o omijanie okolicy i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych.